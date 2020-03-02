HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2020 İOKBS ne zaman yapılacak? Bursluluk başvurusu ne zaman alınacak?

2020 İOKBS ne zaman yapılacak? Bursluluk başvurusu ne zaman alınacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.03.2020 12:18 | Son Güncelleme

İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı maddi durumu iyi olmayan ailelerin öğrencilere umut ışığı oluyor. Bu yüzden 2020 yılı bursluluk sınavı için de heyecanlı bir bekleyiş var. Peki 2020 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular nereden hangi tarihte gerçekleştirilecek?

2020 İOKBS ne zaman yapılacak? Bursluluk başvurusu ne zaman alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11. sınıflarındaki maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik burs desteği için sınav yapılmaktadır. İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına girmek isteyen adaylar sınavı ve başvuru dönemini bekliyorlar.

İOKBS NE ZAMAN?

MEB’in 2020 sınav takvimine eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS 25 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

İOKBS BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN

İOKBS başvuru tarihleri henüz net olarak açıklanmadı ama başvuruların Mart ayında alınması bekleniyor. Adaylar başvuru işlemlerini MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) ile E-okul (e-okul.meb.gov.tr) sitelerinden gerçekleştirebilecekler.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Başvuru yapan öğrencide aranan kriterler şöyledir:
  • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Ailenin yıllık gelirinin o yılki mali duruma göre belirlenin altında olmak,
  • Sınava gireceği yıl sınıf tekrarı yapmamış olmak,
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim (5,6,7,8,9,10,11. sınıflar) kurumlarında eğitim görüyor olmak,
  • Sınavın yapıldığı yıl okul değiştirme cezasına uğramamış olmak.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
YÖKDİL soruları ve cevapları, kitapçıklar ne zaman yayımlanacak? YÖKDİL soruları ve cevapları, kitapçıklar ne zaman yayımlanacak?
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
Anahtar Kelimeler:
iokbs bursluluk sınavı meb

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

ABD'nin paylaşımındaki 'Türk general' detayı

ABD'nin paylaşımındaki 'Türk general' detayı

Rusya'dan İdlib'deki krizle ilgili flaş açıklama: Garanti edemeyiz

Rusya'dan İdlib'deki krizle ilgili flaş açıklama: Garanti edemeyiz

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Bakan Selçuk'tan okullara uyarı: Bir oyun yayılıyor

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Diğer Haberler
ALES başvuru tarihi ne zaman? 2020’nin ilk ALES’i bekleniyor!

ALES başvuru dönemi yaklaşıyor!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖKDİL soruları ve cevapları, kitapçıklar ne zaman yayımlanacak?

YÖKDİL soruları ve cevapları, kitapçıklar ne zaman yayımlanacak?

2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

YDS başvurularında son gün ne zaman? (YDS başvuruları yarın sona erecek)

YDS başvuruları yarın sona erecek

Okullarda koronavirüs uyarısı! Tüm il ve ilçelerdeki okullara gönderildi

Okullarda koronavirüs uyarısı! Tüm okullara gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.