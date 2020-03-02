2020 İOKBS ne zaman yapılacak? Bursluluk başvurusu ne zaman alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11. sınıflarındaki maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik burs desteği için sınav yapılmaktadır. İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına girmek isteyen adaylar sınavı ve başvuru dönemini bekliyorlar.

İOKBS NE ZAMAN?

MEB’in 2020 sınav takvimine eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS 25 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

İOKBS BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN

İOKBS başvuru tarihleri henüz net olarak açıklanmadı ama başvuruların Mart ayında alınması bekleniyor. Adaylar başvuru işlemlerini MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) ile E-okul (e-okul.meb.gov.tr) sitelerinden gerçekleştirebilecekler.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?