2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklandı! (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

Bu sene büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi 80 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek bilet, yarım bilet ya da tam biletlerden birine isabet edecek.

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'da başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte şu ana kadar 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişi tamamlandı.

İŞTE 80 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti.

ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

80 milyon TL çeyrek bilete isabet etti. Biletler, İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satıldı.

AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR

4- 8

8 MİLYON TL NUMARALARI AÇIKLANDI

8 milyon TL rakamları: 9976216

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde bu gece yapılacak çekiliş sonuçları MPİ'nin sitesindeki sorgulama ekranından sorgulanabilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GEÇEN SENE MİLLİ PİYANGO ÇIKAN NUMARALAR



2019 Milli Piyango çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu tam bilete isabet etmişti.