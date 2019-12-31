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  4. 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklandı! (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklandı! (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 09:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi sonuçlandı ve bilet sorgulama heyecanı başladı. Milyonlarca kişinin hayalini kurduğu 80 milyon liralık yılbaşı büyük ödülü sahibini buldu. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye 1358490 numaralarının yer aldığı bilete çıktı. 80 milyon TL çeyrek bilete isabet etti. Amorti kazanan numaralar 4 ve 8 olarak belirlendi. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları...

2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklandı! (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

Bu sene büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi 80 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek bilet, yarım bilet ya da tam biletlerden birine isabet edecek.

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'da başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte şu ana kadar 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişi tamamlandı.

İŞTE 80 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti.

ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

80 milyon TL çeyrek bilete isabet etti. Biletler, İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satıldı.

AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR

4- 8

8 MİLYON TL NUMARALARI AÇIKLANDI

8 milyon TL rakamları: 9976216

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde bu gece yapılacak çekiliş sonuçları MPİ'nin sitesindeki sorgulama ekranından sorgulanabilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GEÇEN SENE MİLLİ PİYANGO ÇIKAN NUMARALAR

2019 Milli Piyango çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu tam bilete isabet etmişti.

MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçen yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı. Bu rakamlar her sene dağıtılan ikramiye oranına göre değişiklik gösteriyor.

MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR?

3 rakamı 3 kez çıktı. 2 rakamı 10 kez çıktı. 1 rakamı 9 kez çıktı. 7 rakamı 8 kez çıktı. 4 rakamı 7 kez çıktı. 5 rakamı 7 kez çıktı. 6 rakamı 6 kez çıktı. Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan 0 ve 9 oldu.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
o çıkan rezil videodan sonra hala bilet alan var mı. para dönüp dolaşıp yine ceplerine giriyor millette kuyruğa giriyor. cahillik ve fakirlik
inekler olmasa sinekler nereden geçinecek.
eğer hala milli piyangoya güvenen varsa ne diyeyim Allah akıl fikir versin......
Ey akp hümeti sigara haram. milli Piyango yaram mı Çıkın bir açıkama yapın
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