2020'nin en fazla beklenen filmleri

Amerikan Fandago sitesi, 2019’u kapatıp 2020 yılının en çok merak edilen filmlerini listeledi. Önümüzdeki yıl gişeye damga vurmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan ilk film; Gal Gadot'un bir DC süper kahramanı olarak geri döndüğü Wonder Woman 1984! Filmin yönetmeni Patty Jenkins ve anketin tarihinde bir ilk olarak, en beklenen dört filminin tamamının yönetmenleri kadınlardan oluşuyor.

Wonder Woman 1984'ün 5 Haziran tarihinde yayımlanması bekleniyor. Star Wars: The Rise of Skywalker ile rekabete girmemek için, filmin açıklanan Aralık 2019 yayım tarihinin ertelenmesine karar verilmişti.

MARVEL EVRENİNDEN İKİ FİLM BİRDEN

Wonder Woman'ın arkasından başka iki süper kahraman filmi geliyor. Bunların ilki DC'nin rakibi olan Marvel evreninden Black Widow. Scarlett Johansson, Natasha Romanoff/Black Widow rolü ile filmin yıldız rolünde yer alırken yönetmen koltuğunda Cate Shortland oturuyor ve filmin 1 Mayıs tarihinde sinemalarda yerini alması bekleniyor.

Bir sonraki film ise Chloe Zhao tarafından yönetilen ve 6 Kasım yayım tarihine sahip olan Marvel'ın Eternals filmi. Listenin dördüncü sırasında ise Niki Caro'nun yönetmenliğini yaptığı 27 Mart yayım tarihine sahip olan Disney'in Mulan filmi yer alıyor.

En çok beklenenler listesindeki diğer filmlerin arasında ise 25. James Bond filmi No Time to Die, A Quiet Place Part II, Birds of Prey, In the Heights, Soul ve Fast & Furious 9 yer alıyor.