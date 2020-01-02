2020 Ocak ayı aylık burç yorumları

KOÇ Ocak ayına başladığınızda duygusal bir Koç burcu var. Eski ilişkileriniz, gönül kırıklıklarınız aklınızı tekrardan meşgul edebilir. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar hayata mutlu ve iyimser bakacağınız bir dönemde olacaksınız. Güzel gelişmeler yaşadıkça yüzünüz gülecektir. Enerjinizi akademik hayatınıza yoğunlaştırabilirsiniz. Yurt dışı işleriniz varsa çok emek harcamanız gerekebilir. Bazılarınız seyahat çıkmayı planlayabilir. Profesyonel spor yapanlar başarılı bir dönem olacaktır. Yayıncılık, basın gibi alanlarda sarf ettiğiniz çabanın karşılığını görebilirsiniz. 10 Ocak'ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulmayla birlikte kariyer hayatınızda çalkantılı bir dönem geçirebilirsiniz. İş hayatınızda söyledikleriniz, yöneticinize karşı verdiğiniz tepkiler agresif olabilir. Kariyer hayatınızda bir anlık sinirle kararlar almayın. 11 Ocak’ta Uranüs direkt harekete dönüyor. Maddi konularda yapacağınız girişimler daha önceden çok farklı bir yatırım alanında olabilir. Ekonomik olarak durumunuz düzelmeye başlayacaktır. 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar eski sevgiliniz geri dönmek isteyebilir. Duygusallığınız hiç olmadığı kadar ön planda olacaktır. Mantığınız ve kalbiniz arasında gidip gelebilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar ilgi alanınız hiç olmadığı kadar farklı konulara yönelebilir. Özgürlük arzunuz hat safhada olacak. Dostlarınızla beraber planlar yapabilirsiniz. İçinize kapanmak yerine hislerinizi başkalarıyla paylaşmak, içinizi dökmek iyi gelecektir. 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar şansınız çok açık olacak. Yapmak istediğiniz işlerde arkanızda gizli bir güç olacak. Güneş’ten aldığınız destekle olmaz dediğiniz her şey gerçekleşebilir. 25 Ocak’ta saat 00:41’de Kova burcunda 4 derecede yeniay gerçekleşiyor. Bu yeniay hayatınızda sizi aşağı çeken her şeyi bitirmek, yeni adımlar atmak için güzel olacaktır. Hayatınızdaki yeni sayfa kimsenin sizden beklemediği yönde olacaktır. Dilekleriniz bu yeniayda gerçek olabilir.

BOĞA Ocak ayına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz Boğa burçları. Adeta yeni yıla yüzünüz gülerek adım atıyorsunuz. Ayın başında hiç ihtimal vermediğiniz şeyler bile gerçek olabilir. Sosyal bir yapınız olacak. Dostlarınızla vakit harcayabilirsiniz. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar tüm enerjinizi borçlarınızı kapatmak için harcayabilirsiniz. Kredi başvuruları yapabilirsiniz. Gelirinizden çok giderlerinize odaklanacağınız bir dönemden geçebilirsiniz. Rahatsızlıklarınız varsa ameliyat kararı ortaya çıkabilir. 10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. İletişiminizin tonunun sert olacağı bir günde olacaksınız. Çevrenizdekilere karşı tutumunuz eleştiri alabilir. Eğitim hayatınızda zorluklarla mücadele edebilirsiniz. Kardeşlerinizden, akrabalarınızdan alacağınız haberler hoşunuza gitmeyebilir. 11 Ocak’ta Uranüs retro hareketi bitiyor. Uzun süre burcunuzda olan Uranüs sizi değiştirmeye çalışırken retro esnasında geçmişteki yaptıklarınızı ve artık yapmamanız gerekenleri size göstermeye çalıştı. Şimdi artık risk alarak hayatınızda köklü değişimlere gidebilirsiniz. Tabii ki geçmişi tamamen silmeden bu olmaz. 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar duygusal hayatınızda şansınızın açılacağı bir dönemde olacaksınız. Çevrenizde parlayacağınız, elde ettiğiniz başarılarla takdir edileceğiniz bir dönemde olacaksınız. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar kariyer hayatınıza dair yeni haberler alabilirsiniz. Başvurduğunuz işlerden geri dönüşler, görüşme talepleri alabilirsiniz. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar iş hayatınızda zirveye emin adımlarla ilerliyor olacaksınız. Yöneticinizin takdiriyle mevkinizde yükseliş olabilir. Çalışmıyorsanız geleceğe dair yapmak istediklerinizi ertelemek yerine tam da eyleme dökme vakti olacaktır. 25 Ocak’ta saat 00:41’de Kova burcunda 4 derecede yeniay meydana geliyor. Bu yeniayla kariyer konularınızda kendinizi ispatlamaya devam ederken yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Fakat köklü değişimler düşünüyorsanız anlık karar vermemeye dikkat etmelisiniz.

İKİZLER Ocak ayına başladığınızda kariyer hayatınız gündemde olabilir. Zaman zaman işinizle ilgili duygusal kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Bir İkizler burcu olarak mantığınızı asla devre dışı bırakmayın. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar evliliğinizde, ilişkinizde cinselliğin önde olduğu tutkulu bir zaman diliminde olacaksınız. Partnerinizle daha sosyal olacağınız, çift olarak kendinizi geliştireceğiniz etkinliklere katılabilirsiniz. Ortaklıkla yürüttüğünüz işinizde bir hayli efor sarf edebilirsiniz. 10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulmayla maddiyatınıza dikkat etmelisiniz. Harcamalarınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Maddi değeri olan eşyalarınıza dikkat etmenizde yarar var. 11 Ocak’ta Uranüs retro hareketi sona eriyor. Kendinizi yenilemek, radikal kararlar alıp yola devam etmek için cesaretiniz yüksek olacaktır. Geçmişi düşünmenin bir fayda getirmediğini göreceksinizdir. 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar iş hayatınızda maddi geliri de yüksek olan teklifler alabilirsiniz. Kariyerinizde parlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Gönlünüzü ofiste birine kaptırabilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar akademik hayatınızda daha aktif olabilirsiniz. Güzel haberler alabilirsiniz. Öğrenmeye, bilgiye meraklı olacağınız bir dönemden geçeceksiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara ilginiz artabilir. Araştırımalar yapabilirsiniz. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar eğitiminizde adım adım zirveye çıkacaksınız. Yurt dışı işlerinizde her şey yolunda gidebilir. En güzeli yüzünüzün güleceği iyimser olacağınız bir dönemden geçeceksiniz. 25 Ocak’ta saat 00:41’de Kova burcunda 4 derecede yeniay meydana geliyor. Bu yeniay önünüzde yeni kapıları aralayacak olsa da sert etkiler barındıracak. Özellikle seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Aracı siz kullanıyorsanız agresif davranışlardan uzak durmalısınız.

2020 nasıl geçecek? İşte 2020 yıllık burç yorumlarınız YENGEÇ Ocak ayına pozitif bir enerjiyle giriş yapıyorsunuz. İyimser ruh halinizle her şeyin üstesinden geleceksinizdir. Akademik hayatınızda başarılar elde edebilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar enerjinizi çalışma hayatınıza harcayabilirsiniz. Hırslı ve kararlı olduğunuz sürece kısa sürede iş ortamında kendinizi ispatlayacaksınızdır. Siz sadece bu dönem her zorluğun altından kalkmayı bilin. 10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Burcunuzda oluşan bu tutulmada ikili ilişkilerinizde sert söylemlerde bulunabilirsiniz. Agresif tavırlarınız partnerinizle aranızı bozabilir. Onun da kendinden taviz vermemesi işlerin çıkmaza sokabilir. 11 Ocak’ta Uranüs retro hareketi sona eriyor. Çevrenizi değiştirmeye devam ediyorsunuz. Retro döneminde kimler dostunuzdu yaşadığınız olaylarla deneyimledikten sonra şimdi yola devam etme zamanı. Artık kendinizdeki değişimler için korkmayın. Çünkü eskisinden de şansınız açık olacak. 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar aşk hayatınızda duygusal zamanlarda olacaksınız. Düşlediğiniz bir aşka yelken açabilirsiniz. Hatta bu hayallerimdi diyebileceğiniz bir aşk olabilir. Paranızı seyahatlere harcayabilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar ekonomik durumunuzla ilgili yeni haberler alabilirsiniz. Başvurduğunuz kredinin onaylandığını öğrenebilirsiniz. Eşinizin gelir durumuna dair gelişmeler olabilir. Miras haberleri gündeminize oturabilir. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar hem ruhen hem maddi olarak özgürlüğe kavuşacağınız bir zaman diliminde olacaksınız. Ciddi sağlık problemleriniz varsa küçük bir operasyonla şifa bulabilirsiniz. Korkmanıza hiç gerek yok. Karamsar ruh haliniz tamamen sona eriyor. 25 Ocak’ta saat 00:41’de Kova burcunda 4 derecede yeniay meydana geliyor. Bu yeniay sizlere tüm eski hatıraları, öfkelerinizi unutturacak yeni mutluluklar getirecektir. Duygularınızı saklamak yerine özgürce dışa vurmalısınız. Finansal gücünüzü arttıracak yeni fırsatlar önünüze bu yeniayda çıkabilir.

ASLAN Ocak ayına başladığınızda gündeminizde finansal koşullarınız olabilir. Borçlarınızla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmayı düşünebilirsiniz. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar aşk hayatınızda tutkulu bir zaman diliminde olacaksınız. Geri planda kalmak yerine seviyorsanız söyleyeceğiniz bir zaman olacak. Zaman zaman agresiflik yaşasanız da sevdiğinizle aranızdaki çekim her şeyi unutturacaktır. Çocuklarınız varsa bu dönem onlara enerjinizi harcamak zorunda kalabilirsiniz. 10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu tutulmada aile içerisinde ciddi sorunlar baş gösterebilir. Birinin sağlığıyla ilgili haberler alabilirsiniz. Ayrıca evinizin içinde tehlikeli olabilecek işlerden kaçınmalısınız. 11 Ocak’ta Uranüs direkt harekete dönüyor. Kariyer hayatınızdaki dengesizlikler son buluyor. Artık hangi yöne gitmek istediğinize karar vereceksiniz. Bu yapacağınız değişiklik farklı ve sizin daha önce tecrübe etmediğiniz bir sektör olabilir. Beklenmediğiniz anda iş teklifleri hayatınıza düşebilir. 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar maddi anlamda refaha ereceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Elinize toplu para geçebilir. Eşinizin aldığı maaşta, kazançta artışlar olabilir. Miras davanız varsa lehinize sonuçlanabilir. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar eşinizle, sevgilinizle ilgili yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Fazla meraklı olmanız bazen sorunlar çıkmasına neden olabilir. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar ilişkinizde kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Ciddiyete giden ve kalıcı adımlar atabilirsiniz. Evliliğinizde sorunları konuşarak çözebileceğinizi göreceksiniz. 25 Ocak’ta saat 00:41’de Kova burcunda 4 derecede yeniay gerçekleşiyor. Bu yeniay, yalnızlar için yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir. İlişkisi olanlar için artık eski defterleri kapatıp, yeni bir temiz sayfa açma vakti olacaktır.

BAŞAK Ocak ayına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınızla ilgili konular önceliğiniz olabilir. Sevdiğiniz kişiyle bu aya romantik bir başlangıç yapabilirsiniz. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar enerjinizi ailenize ayırabilirsiniz. Sizlerin desteğine ihtiyaçları olabilir. Ayrıca ev değiştirme fikriniz varsa bu dönem içinde taşınmaya karar verebilirsiniz. 10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu tutulmayla çevrenize karşı agresif bir tutum sergileyebilirsiniz. Dostlarınıza karşı sert çıkışlar yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda da olayları büyütmemeye dikkat etmelisiniz. 11 Ocak’ta Uranüs direkt harekete dönüyor. Akademik yaşantınızda sürpriz değişimlere hazır olun. Beklentinizden daha güzel geçecek bir süreçte olacaksınız. Bazılarınız aniden taşınma kararı alabilir. Bu yurt dışında bir yer de olabilir. Yeni ve marjinal konulara eğiliminiz artabilir. Araştırmalar yapabilirsiniz. 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar sizler için ilişkinizde güzel bir dönem başlıyor. Evlilik tekliflerine hazır olun. Beklemediğiniz anda romantik bir sürprizle partneriniz sizi sevindirebilir. Evliliğinde sorun olanlar bu güzel görünümle bir şans daha verip aşk dolu bir sürece girebilirler. İşinizdeki ortağınızla beraber maddi getirisi yüksek işlere bu zaman zarfında imza atabilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar çalışma ortamınızda yeni haberler alabilirsiniz. Bu işinize olan farklı bakış açınız sayesinde elde ettiğiniz başarılar da olabilir. Sağlığınızla ilgili de yeni gelişmeler olabilir. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar işinizde terfi haberi alabilirsiniz. Altınızda çalışan bir ekibi yönetmeniz gerekebilir. Duygusal olarak da daha özgür ve kendinden emin bir ruh haliniz olacaktır. 25 Ocak’ta saat 00:41’de Kova burcunda 4 derecede yeniay meydana geliyor. Bu yeniayla birlikte mevcut rahatsızlıklarınızda şifa bulabilirsiniz. Eski hastalıklarınız tekrardan nüks ettiyse yeni tedavilerle bunun da üstesinden geleceksinizdir. İşinizle ilgili yeni teklifler alabilirsiniz.

TERAZİ Ocak ayına başladığınızda duygusal tarafınız sizi yönlendirebilir. Alacağınız kararlarda mantığınızı devre dışı bırakmamaya dikkat edin. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar yoğun bir iletişim trafiği içinde olabilirsiniz. İş çevrenizde tatlı dilinizle yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Eğitim hayatınızda da çok emek verip karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz. Seyahatler için yakınlarınızla planlar yapabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili konular vaktinizi alabilir. 10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derecede Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu dolunayda kariyer hayatınızda öfkenize hakim olmakta zorlanabilirsiniz. Yöneticinizin egolu tavırları tahammül sınırlarınızı zorlayabilir. Bir anlık sinirle işinizle ilgili ani kararlar almayın.11 Ocak’ta Uranüs direkt harekete dönüyor. Borçlarınız konusunda yapmak istediğiniz girişimler için cesaretiniz olacaktır. Belki daha çok para kazanmak için bazı riskleri göze almanız gerekiyor olabilir. Eşinizin gelir seviyesinde de değişimler yaşanabilir. 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar çalışma hayatınızda maddi olanakları daha güzel tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca işinizde parlayacağınız bir dönem olacak. Terfi aldığınızı öğrenebilirsiniz. Duygusal hayatınızdaki karamsar yapınızı bıraktıracak güzel haberler alabilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar çocuğunuzla ilgili beklediğiniz haberler varsa bu dönem gelebilir. Aşk hayatınızda iletişim trafiğiniz karşı tarafla sıklaşacaktır. Kendinize yeni hobiler bulabilirsiniz. Değişik şeylere merakınız artacaktır. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar şansınızın açıldığı bir dönemde olacaksınız. Yapmanız gereken her şey için eyleme geçebilirsiniz. Güneş size destek olmayı sürdürecektir. 25 Ocak’ta saat 00:41’de Kova burcunda 4 derecede yeniay meydana geliyor. Bu yeniayda yalnızlar yeni bir aşka adım atabilirler. Aşkın tutkusuyla ani tepkiler vermekten kaçınırsanız romantik anlar sizleri bekliyor olacak. Çocuk beklentisi olanlar için yeni bir bebek haberi bu yeniayla beraber gelebilir.

AKREP Ocak ayına aşkla, şansla, romantizmle başlıyorsunuz. Çocuğunuzla ilgili hayırlı haberler alabilirsiniz. Onun için dilediğiniz şeyler gerçek olabilir. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar kazandığınız para için çok emek harcayabilirsiniz. Hakkınız olan geliri elde etmek için savaşmanız gerekebilir. Pes etmediğiniz beklentinizden daha fazlasını elde edeceksinizdir. Kazancınızda artışlar olacağını göreceksinizdir. 10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu tutulmada yolculuklarınızda dikkatli olmalısınız. Öfkeli hareketleriniz, ani davranışlarınız sizi sıkıntıya sokabilir. Akademik hayatınızda beklentilerinizin altında olan durumlar için itirazlar yapabilirsiniz. Tepkilerinizi dikkat edin. Haklıyken haksız konuma düşmeyin. 11 Ocak’ta Uranüs direkt harekete dönüyor. İlişki ve evlilik hayatınızdaki değişim süreci son sürat devam ediyor olacak. Partnerinizle retro döneminde çözemediğiniz konularınız varsa belki de artık tamamen bitirmeyi düşünüp farklı bir yola girebilirsiniz. Bazılarınız bir anda bir ilişkiye başlayabilir. Çok hızlıca evlilik yoluna girebilir. 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar aşk hayatınızda ayaklarınız yerden kesilebilir. Aşık olmam diyenler bile aniden bir aşka kalbini kaptırabilir. Gelip geçici değil sizler için romantik ve duygusal bir ilişki olacaktır. Yine bu dönemde çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bebek sahibi olacağınızı öğrenebilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar ailecek beklediğiniz bir haber nihayet ulaşabilir. Evinizle ilgili değişikler yapabilirsiniz. Yeni bir yere taşınabilirsiniz. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar yakınlarınızla olan bağınız güçlenecektir. Aile içerisinde kenetlenerek her şeyin üstesinden geleceksinizdir. Gayrimenkul yatırımları için eyleme geçebilirsiniz. 25 Ocak’ta saat 00:41’de Kova burcunda 4 derecede yeniay meydana geliyor. Bu yeniayda hanenizde yaşadıklarınızı silecek, yaralarınızı saracaksınızdır. Yeni bir döneme giriyor olacaksınız. Evinizin içinde tehlikeli hareketlerden kendinizi sakınmalısınız. Elektrikli aletlerinizi kapattığınızdan emin olmadan çıkmayın.

YAY Ocak ayına başladığınızda ailenizle vaktinizi geçirebilirsiniz. Birlikte olmak size en çok huzur veren şey olacaktır. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar yılın başına enerjiniz yükselerek başlamış oluyorsunuz. Geri planda kaldığınız her şey için harekete geçiyorsunuz. Aşk hayatınızda da tutkulu olacaksınızdır. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapmak için şansınız olacaktır. 10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu tutulmada maddi olarak zorlanacağınız bir sürece girebilirsiniz. Değerli olan eşyalarınıza dikkat etmelisiniz. Borçlarınızla ilgili sorunlar büyüyebilir. 11 Ocak’ta Uranüs direkt harekete dönüyor. Çalışma hayatınızla ilgili aklınızda olan ama bir türlü cesaret edemediğiniz iş değişikliği için harekete geçebilirsiniz. Bu iş daha önce deneyimlemediğiniz farklı bir sektör olabilir. Sağlığınıza bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Beslenme şeklinizi, yaşam şeklinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar aileniz genişlemeye başlayabilir. Gönül ilişkisiyle ailenize yeni bir birey katılabilir. Gayrimenkulle alakalı yatırımlarınız varsa hanenize güzel gelirler gelebilir. Ev değiştirmek isteyenler için güzel fırsatlar ortaya çıkabilir. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar eğitimle ilgili konulara yönelebilirsiniz. Şu ana kadar ilgi duymadığınız konularla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Kurslara yazılabilirsiniz. Yakınlarınızdan davetler alabilirsiniz. Sosyal yönünüz bu dönem çok aktif olacaktır. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar iletişim yönünüz, girişkenliğiniz sayesinde iş çevrenizde kendinize yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Giderek bulunduğunuz çevrede kendinizi ispatlayacaksınızdır. Bunun nedeni de sizin olaylara farklı ve orijinal bakış açınızdan kaynaklanacaktır. Kardeşinizle olan bağınızı güçlendireceğiniz bir dönemde olacaksınız. 25 Ocak’ta saat 00:41’de Kova burcunda 4 derecede yeniay meydana geliyor. Bu yeniay size mutlu olacağınız haberleri de beraberinde getirebilir. Eskiden size sorun olan meselelerin çözüldüğü görebilirisiniz. Yeniayda dikkat etmeniz gereken ise ani tepki vermemek olmalıdır.

OĞLAK Ocak ayına yoğun ve iletişim yönünüzün aktif olduğu bir başlangıç yapıyorsunuz. Eğitim hayatınız gündemde olabilir. Sosyal yönünüzle de neşeli bir ruh haliniz olacaktır. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar duygularınızı saklamak yerine dışa vurmayı denemelisiniz. İçinizde yaşadıkça bazı şeyler size yük gelmeye başlayabilir. Sağlık problemleriniz varsa bu dönem üstüne düşmeniz gerekebilir. 10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu tutulma özellikle sizler için sert ve tehlikeli bir tutulma olabilir. Tutulma esnasında burcunuzda kavuşumda bulunan Satürn-Plüton ciddi anlamda negatif etkiler verebilir. Dikkatli olmanız gereken bir tutulmadasınız. Öte yanda ilişki ve evlilik hayatınızda bazı şeyler yolunda gitmemeye başlayabilir. 11 Ocak’ta Uranüs direkt harekete dönüyor. Aşk hayatınızda yaşadığınız dönüşüm, geri dönüp bir şeyler eksikse tamamlamak artık her şey tamam diyebilirsiniz. Şimdi karar vermeniz gereken yola devam mı yoksa yeni bir sayfa açarak her şeyi kapatmak mı bunu düşünebilirsiniz. Hayatınızda ne yapıyorsanız yapın farklı bir bakış açısıyla yaptıkça şans sizinle olacaktır. 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar sevdiğinizle olan iletişiminiz düzelecektir. Birbirinize daha açık ve net oldukça aranızda çözülemeyen sorun kalmayacaktır. Bu dönem romantik sözler ağızlarınızdan dökülebilir. Eğitim hayatınızda da parlamaya başlayabilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar paranıza para katmak için yeni fikirler üretmeye başlayabilirsiniz. Orijinal düşünceleriniz kazancınızı arttırabilir. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar maddi olarak güçlenmeye başlıyorsunuz. Gelirinizde artışlar yaşamaya başlayabilir. Sağlam yatırımlara paranızı yatırabilirsiniz. 25 Ocak’ta saat 00:41’de Kova burcunda 4 derecede yeniay meydana geliyor. Geçmişteki maddi yaralarınızı kapatabilecek yeni finansal kaynaklar bulabilirsiniz. Sadece elinize geçen parayı bir anda harcamamaya dikkat etmelisiniz.

KOVA Ocak ayına başladığınızda maddiyatınıza önem veriyorsunuz. Gelirinizle ilgili artışlar yaşayabilirsiniz. Sağlığınız ise ayın başında iyi olacaktır. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. 16 Şubat’a kadar sosyal yönünüz aktif olacaktır. İçinize kapanmak yerine kendinizi dostlarınızın yanlarında bulabilirsiniz. Seyahatler planlayabilirsiniz. Enerjinizi yardıma ihtiyacı olanlar için derneklerde harcayabilirsiniz. 10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu tutulmada sağlığınıza önem vermenizde yarar var. Bazı rahatsızlıklarınız ortaya çıkabilir. Çalışma hayatında gergin bir zaman geçirebilirsiniz. Tepkilerinize dikkat edin. 11 Ocak’ta Uranüs direkt harekete dönüyor. Aile hayatınızdaki düzen yavaş yavaş yerine oturuyor. Belki önceki aylarda bazı ani olaylar yaşandı ve her şey sıkıntılı bir hal aldı. Şimdi eski yaşanmışlıkları geride bırakıp ailenizle yeni bir yola giriyorsunuz. Aniden ev değiştirenler de olabilir. 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar maddi olarak güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Rahata ereceğiniz bir dönem içinde olacaksınız. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar öğrenmeye, araştırmaya olan merakınız yüksek olacaktır. Yeni eğitimlere kendinizi adayabilirsiniz. Güzel haberler alacağınız bir dönemde olacaksınız. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar sizlerin mutlu olacağı bir dönem başlıyor. Kova burçları olarak doğum günlerinizi kutlayacağınız bu dönemde diğer gezegenlerinde burcunuzdan geçiş yapmasıyla birçok konuda şansınız açık olacaktır. 25 Ocak’ta saat 00:41’de Kova burcunda 4 derecede yeniay meydana geliyor. Bu yeniayda dileklerinizi dilemeyi unutmayın. Eskide kalan kötü anıları unutturacak güzel yeni gelişmeler sizleri bekliyor olacak.