2020 öncesi “yeni nesil” estetik cerrahi uygulamaları 2: Gamze estetiği, badem estetiği, jawline, çene ve burun dolguları

Deneyimli estetik cerrah Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu, jawline, gamze estetiği, badem estetiği, çene ve burun dolguları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. GAMZE ESTETİĞİ NEDİR? Sahibine karizma veren en önemli estetik ünitelerden biri yüzümüzdeki tek veya çift taraflı yanak gamzesidir. Gamze estetiği, gamze oluşturmak için yapılan cerrahi işlemlere verilen isimdir. Tek veya çift taraflı gamze oluşturulabilir. Gamze estetiği, ağız içinden 3-4 mm. lik bir kesi ile ve lokal anestezi altında gerçekleştirilebilirken, işlem tek taraf için 10-15 dakika süre alır. Ameliyat sonrası erken dönemde (ilk 2-3 gün) hastadan 2 gün boyunca yemek sonrası ağız gargarası ile hijyenine dikkat etmesi istenir. HASTA ERTESİ GÜN İŞE DÖNEBİLİR Hasta, ertesi gün işe dönebilir, aşırıya kaçmadan spor yapabilir ve seyahate çıkabilir. Ameliyat sonrası pansuman ve dikiş alınmasına gerek yoktur. Ameliyat sonrası gözlenen en önemli komplikasyon 1-2 gün içinde kendiliğinden geçen yanakta şişliktir. Erken geç dönemde (2-6 hafta) dikkat edilmesi gereken en önemli konu, aşırı gülmemektir. Gülüş esnasında yanaklarda belirginleşen gamzelerde en sık yaşanan sorun, gamze oluşturmak için atılan kendiliğinden eriyen sağlam dikişin gülme sonucu gevşemesi ve dolayısıyla gamzelerde ameliyat sonrası elde edilen sonuçta silikleşme olarak dikkat çeker.

Yüzün bütünsel değerlendirmesinde kişiye imaj anlamında en önemli gençlik ve enerji veren estetik üniteler belirgin ve yüksek elmacık kemikleridir. Bu yapıların geçici yöntemlerle (dolgu veya makyaj) belirginleştirilmesiyle daha çekici v genç bir imaj sağlamak mümkün. YÜZ HATLARINDA ÇEKİCİLİK Gamze estetiği uygulamaları, elmacık kemiklerinin “kalıcı" ve daha belirgin dikkat çekmesini sağlarlar. Yüzümüzde gülme ile oluşan gamze kadar bize çekicilik kazandıran başka bir estetik ünite yoktur. GAMZE ESTETİĞİ SONRASI OLASI PROBLEMLER NELERDİR? Öncesi ve sonrası dikkate alındığında en sık karşılaşılan sorunlar, uzman ellerce yapılmayan işlemlere ait yan etkilerdir. Asimetri, yetersiz gamze oluşumu, cilt problemleri bunlar arasında en sık rastlanılan problemler olarak dikkat çeker. Gamze estetiği, bir tür karizma estetiğidir. Kadınlarda bel bölgesinde çift taraflı olarak var olan veya oluşturulan gamzelere ise “Venüs gamzesi” adı verilir ve bu gamze yanak gamzesinden farklı olarak dikişle değil liposakşın teknikleriyle oluşturulur. Erkeklerde istenen bir diğer gamze yeri çenedir ve bu bölgede istenen uygulama ise çene yarığı (Chin cleft) oluşturulmasıdır. Bu gamzeler doğuştansa mutlaka kemik yapılarda da yarık ile beraberdir.

BADEM GÖZ ESTETİĞİ NEDİR? Badem şeklinde göz konturu veya şekli oluşturmak için yapılan cerrahi işlemlere badem göz estetiği veya cerrahisi adı verilir. Dolgu veya askı ipleriyle (ameliyatsız) badem göz estetiği uygulamaları kalıcı ve tedavi edici olmadıkları için kendilerinden burada bahsedilmeyecektir. Ameliyatsız badem göz ameliyatlarında en sık karşılaşılan sorun kalıcı olmamaları yanında neden oldukları asimetri ve yabancı cisim reaksiyonları olarak dikkat çeker. O zaman alt göz kapağına yapılan badem göz estetiği ile alt göz kapağına ait işlevsel bazı sorunlarının da bu teknikle çözülebileceğini bu cümleden anlayabiliriz.

Evet badem göz ameliyatları, alt kapak konturu (kirpikli kenarı) ile ilgili gevşeklik, içe (entropion) veya dışarı dönme (ektropion) problemlerinin çözümü için planlanan ameliyatlardır. Kaybedilmiş, yaşla sarkan veya doğumsal gevşemiş alt göz kapağı dokularının tekrar sıkılaştırılarak belirginleştirilmesi ameliyatlarına tıbbi literatürde Kantoplasti veya kantopeksi denir. Alt göz kapağındaki fazla yağ ve deri alınarak eşzamanlı gevşemiş kapak kenarının kalıcı dikişlerle yeni yerine askılanması ameliyatları (Badem göz estetiği) lokal anestezi altında gerçekleştirilen ve 30-45 dakika süre alan ameliyatlardır. Ameliyat sonrası hemen eve çıkılır ve dikiş hattındaki ince flasterler 5. günde alınır.