Lavaboya kaynar su dökmek borulara zarar veriyor mu? Tesisatçıdan uyarı

Mutfak lavabosuna kaynar su dökmenin yağ birikintilerini temizlediği düşünülüyor. Ancak boruların yapısı dikkate alınmadan bu yöntemi uygulamak, zamanla tesisata zarar verebiliyor.

American Home Shield'da görev yapan sanal tesisat uzmanı Michael Faraone, metal boruların yüksek sıcaklıklara genellikle dayanabildiğini belirtiyor. Bakır veya galvanizli çelik gibi metallerden yapılmış borular, yemek pişirme sırasında oluşan kaynar suyu çoğu durumda tolere edebiliyor.

Faraone'a göre, lavaboya ara sıra kaynar su dökmek, boruların iç yüzeyinde biriken yağların gevşemesine ve suyla birlikte ilerlemesine yardımcı olabiliyor. Ancak suyun içinde çok fazla yağ veya yemek artığı bulunması, giderin tıkanmasını önlemek için tek başına yeterli olmayabilir.

Plastik borulara zamanla zarar verebilir

Özellikle PVC ve diğer plastik borulara sahip evlerde daha dikkatli olmak gerekiyor. Uzman, kaynar suyun bu tür tesisatlarda tekrarlanan şekilde kullanılmasının plastik bağlantı noktalarını zamanla yumuşatabileceğini veya zayıflatabileceğini söylüyor.

Bu durum, tek seferlik bir uygulamadan ziyade sürekli yüksek sıcaklığa maruz kalmayla ilgili. Zaman içerisinde meydana gelen yıpranma, bağlantıların bozulmasına ve su sızıntılarına neden olabiliyor.

Bu nedenle evinizdeki boruların hangi malzemeden yapıldığını bilmiyorsanız, doğrudan kaynar su dökmek yerine suyun biraz soğumasını beklemek daha temkinli bir yaklaşım olabilir.

Kaynar su dökerken soğuk suyu açmak doğru mu?

Kaynar suyun borulara zarar vermesini önlemek amacıyla aynı anda soğuk su akıtılması gerektiği sıkça düşünülüyor. Ancak Faraone, özellikle plastik borularda bunun koruyucu bir yöntem olmadığını belirtiyor.

Uzman, sıcak ve soğuk suyun oluşturduğu ani sıcaklık değişiminin plastik borularda genleşme ve büzülmeye yol açabileceğini, bunun da zamanla çatlama veya deformasyon riskini artırabileceğini ifade ediyor.

Bunun yerine suyu dökmeden önce yaklaşık bir dakika bekleyerek sıcaklığının bir miktar düşmesini sağlamak öneriliyor. Bu küçük değişiklik, tesisatın aşırı sıcaklığa maruz kalmasını azaltabilir.

Kaynar suyu lavaboya dökerken sıçrama riskine karşı da dikkatli olunmalı. Uzman, suyun yavaş ve kontrollü biçimde dökülmesini, elleri korumak için uygun eldiven kullanılmasını öneriyor.

Lavabo gideri ne sıklıkla sıcak suyla temizlenmeli?

Kaynar suyla temizlik sıklığı da boruların malzemesine göre değişiyor. Uzman, metal borulu tesisatlarda haftada bir veya iki haftada bir sıcak suyla durulamanın birikintilerin oluşmasını önlemeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Plastik borularda ise bu işlemin ayda bir veya iki kezle sınırlandırılması öneriliyor. Bununla birlikte, boruların üretici talimatları ve tesisatın mevcut durumu da dikkate alınmalı.

Kaynar suyla durulama, gider bakımına yardımcı olabilse de düzenli temizlik alışkanlıklarının yerini tutmuyor.

Lavabo giderini korumak için bu hatalardan kaçının

Tesisatın daha uzun süre sorunsuz çalışması için yalnızca suyun sıcaklığına değil, gidere dökülen maddelere de dikkat etmek gerekiyor.

Yağ ve yemek artıklarını gidere dökmeyin: Tavaları yıkamadan önce yağ ve yiyecek kalıntılarını bir kâğıt havluyla temizlemek, borularda birikme riskini azaltabilir.

Kahve telvesini lavaboya atmayın: Kahve telvesi borularda bir araya gelerek tıkanıklığa neden olabilir.

Yumurta kabuklarını gidere dökmeyin: Uzman, yumurta kabuklarının tamamen parçalanmayarak gider hattında birikebileceğine dikkat çekiyor.

Kimyasal gider açıcıları kaynar suyla karıştırmayın: Bu tür karışımlar tehlikeli reaksiyonlara neden olabilir. Ürünlerin kullanım talimatlarına uyulmalı ve farklı temizlik kimyasalları birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Uzman ayrıca, basit gider bakımı için yarım su bardağı sofra tuzunun ardından yaklaşık 1 litre kaynar su dökülmesini öneriyor. Alternatif olarak eşit miktarda karbonat ve beyaz sirke karışımının yaklaşık 15 dakika bekletilip ardından kaynar olmayan sıcak suyla durulanabileceğini belirtiyor. Ancak bu yöntemlerin her türlü tıkanıklığı açacağı garanti değil; ciddi veya tekrarlayan tıkanıklıklarda profesyonel yardım almak daha doğru.