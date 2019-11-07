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2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 17:41 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç: - "2003'e kadar meclis başkanvekilleriyle meclisin bütçesi sunulurken, AK Parti iktidarıyla değiştiğini ve ağırlıklı olarak meclis başkanlarının geldiğini görüyoruz"

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, 2003'e kadar meclis bütçelerinin meclis başkanvekilleriyle sunulurken, AK Parti iktidarıyla bunun değiştiğini ve ağırlıklı olarak meclis başkanlarının geldiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı milletvekilleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, meclisin 2020 yılı bütçesi görüşmelerine katılmamasını eleştirdi.

Bilgiç, bu eleştirilere yanıt verdi.

Şentop'un, bu görüşmelere katılmayı çok arzu ettiğini belirten Bilgiç, Şentop'un Japonya'da G20 Parlamento Başkanları Zirvesi ve Meksika'da MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı programlarıyla çakıştığı ve komisyonun gündeminin böyle şekillendiği için katılamadığını söyledi.

Bilgiç, kendisinin komisyonda yer almasının, anayasa, içtüzük ve teamüllere aykırı olmadığını vurguladı.

Meclisin 1997 bütçe görüşmelerinde Meclis Başkanvekili Kamer Genç, 1998'de Meclis Başkanvekili Hasan Korkmazcan, 1999'da Meclis Başkanvekili Kamer Genç, 2000'de Meclis Başkanvekili Vecdi Gönül, 2001'de Meclis Başkanvekili Yüksel Yalova, 2003'te TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin'in bulunduğunu anımsatan Bilgiç, TBMM Başkanı olarak Bülent Arınç'ın 2003, 2004, 2005, 2006'ta, Köksal Toptan'ın 2007 ve 2008'de, Mehmet Ali Şahin'in 2009'daki bütçe görüşmelerinde yer aldığını anlattı.

Bilgiç, 2010'da TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in ise 2011, 2012 ve 2013 bütçelerini sunduğunu ifade ederek, "2003'e kadar meclis başkanvekilleriyle meclisin bütçesi sunulurken, AK Parti iktidarıyla değiştiğini ve ağırlıklı olarak meclis başkanlarının geldiğini görüyoruz. Sayın Şentop'un katıldığı yurt dışındaki uluslararası toplantı önemli bir toplantı, Sayın Başkan'ın da zorunlu tercihi." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, daha önce "tabur" dedikleri, meclisin çok güzel bir lokantası olduğunu ancak daha sonra yıkılarak, otopark yapıldığını anımsattı. Çakırözer, şimdi yeniden bu restaurantın inşa edileceğini vurgulayarak, "Yık, yeniden yap... Daha planlı hareket edilmesi gerekir." dedi.

Çakırözer, meclis çatısı altında aynı işi yapan personel arasında maaş ve özlük haklarında adaletsizlik yaşandığını savunarak bunun düzeltilmesini istedi.

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