2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Şentop'un, bu görüşmelere katılmayı çok arzu ettiğini belirten Bilgiç, Şentop'un Japonya'da G20 Parlamento Başkanları Zirvesi ve Meksika'da MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı programlarıyla çakıştığı ve komisyonun gündeminin böyle şekillendiği için katılamadığını söyledi.

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, 2003'e kadar meclis bütçelerinin meclis başkanvekilleriyle sunulurken, AK Parti iktidarıyla bunun değiştiğini ve ağırlıklı olarak meclis başkanlarının geldiğini söyledi.

Bilgiç, 2010'da TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in ise 2011, 2012 ve 2013 bütçelerini sunduğunu ifade ederek, "2003'e kadar meclis başkanvekilleriyle meclisin bütçesi sunulurken, AK Parti iktidarıyla değiştiğini ve ağırlıklı olarak meclis başkanlarının geldiğini görüyoruz. Sayın Şentop'un katıldığı yurt dışındaki uluslararası toplantı önemli bir toplantı, Sayın Başkan'ın da zorunlu tercihi." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, daha önce "tabur" dedikleri, meclisin çok güzel bir lokantası olduğunu ancak daha sonra yıkılarak, otopark yapıldığını anımsattı. Çakırözer, şimdi yeniden bu restaurantın inşa edileceğini vurgulayarak, "Yık, yeniden yap... Daha planlı hareket edilmesi gerekir." dedi.

Çakırözer, meclis çatısı altında aynı işi yapan personel arasında maaş ve özlük haklarında adaletsizlik yaşandığını savunarak bunun düzeltilmesini istedi.

