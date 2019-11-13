2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Ormanlarımızın verim gücü esas alınarak, koruma ve kullanma dengesi gözetilerek ülkemizin orman ürünleri ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması gayesiyle son yıllarda önemli adımlar atılmıştır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının kesin hesabı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Sayıştay raporu görüşmeleri devam ediyor.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, bakanlığa ilişkin Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere değinerek, bunların çok ciddi şeyler olduğunu söyledi. Bakanlıkla ilgili sunuma bakıldığında tarımda her şeyin mükemmel gibi göründüğünü ancak durumun böyle olmadığını belirten Sındır, çiftçilerin borç batağında olduğunu savundu. Sındır, tarımsal destekleme ödemelerinin en az iki katına çıkarılmasını istedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Sayıştay raporunda hastalıklı hayvan ithalatına ilişkin tespitleri anımsatarak, "Bunun raporda yer alacak büyüklükte olması gerçekten 82 milyonun sağlığı açısından önemli ve nasıl bir denetim mekanizmasına sahip olduğumuzun da çok açık göstergesidir." görüşünü paylaştı.