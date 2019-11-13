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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 14:32 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın: - "Ormanlarımızın verim gücü esas alınarak, koruma ve kullanma dengesi gözetilerek ülkemizin orman ürünleri ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması gayesiyle son yıllarda önemli adımlar atılmıştır" - MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy: - "Ülkemiz genelinde milli tarımın desteklenmesi adına çalışmalar yapılması gerekmektedir. Her bölgenin kendine has ürünlerine destek verilmelidir" - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal: - "Bu bütçe, ülke tarımının çiftçisini, toprağını, suyunu koruyan bir bütçe değildir"

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Ormanlarımızın verim gücü esas alınarak, koruma ve kullanma dengesi gözetilerek ülkemizin orman ürünleri ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması gayesiyle son yıllarda önemli adımlar atılmıştır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının kesin hesabı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Sayıştay raporu görüşmeleri devam ediyor.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, bakanlığa ilişkin Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere değinerek, bunların çok ciddi şeyler olduğunu söyledi. Bakanlıkla ilgili sunuma bakıldığında tarımda her şeyin mükemmel gibi göründüğünü ancak durumun böyle olmadığını belirten Sındır, çiftçilerin borç batağında olduğunu savundu. Sındır, tarımsal destekleme ödemelerinin en az iki katına çıkarılmasını istedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Sayıştay raporunda hastalıklı hayvan ithalatına ilişkin tespitleri anımsatarak, "Bunun raporda yer alacak büyüklükte olması gerçekten 82 milyonun sağlığı açısından önemli ve nasıl bir denetim mekanizmasına sahip olduğumuzun da çok açık göstergesidir." görüşünü paylaştı.

Tatlıoğlu, "Türkiye'de gıda fiyatları, dünya gıda fiyatlarının üstünde artıyor. 2017-2018 sonu itibarıyla baktığımızda, Türkiye'de gıda fiyat endeksinde aşağı yukarı 100 puanlık bir artış söz konusu iken BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün açıkladığı küresel gıda fiyatlar endeksinde ciddi bir artış bile yok. O zaman tarım, ithalat, üretim politikamızı sorgulamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, bazı illerdeki HDP'li belediyelerin, kentten kırsala yeniden dönüş amacıyla projeler başlattığını söyledi.

Turan'ın konuşması sırasında "Kürt illeri" ifadesini kullanması üzerine Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, "Kürtlerin yoğun yaşadığı iller ifadesini kullanabilirsiniz ama dili, dini, ırkı, etnik yapısı ne olursa olsun 82 milyon vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bir ile 'Kürt ili' diyemezsiniz. Böyle bir ifadeyi kullanamazsınız." dedi.

Türkiye'de tarımın çok boyutlu problemleri olduğunu savunan Turan, "Uluslararası tarım tekelleri bizim gıda egemenliğimizi, gıda güvenliğimizi elimizden aldı. Türkiye çiftçisi, uluslararası tarım tekellerinin karşısında örgütsüz, yalnız kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ise ekonomik, siyasi ve sosyal sebeplerden dolayı kırsaldan kentlere göçün başladığını ve bu durumun önlenemediğini kaydetti.

Çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade eden Ersoy, "Üretime ilişkin girdi maliyetleri çok fazla. Gübre, mazot ve elektrik fiyatları tarım emekçilerinin belini büküyor. Endişe yaşayan çiftçilerimiz çareyi topraklarını bırakıp kente göçmekte arıyor." dedi.

Tarımsal destekleri olumlu bulduklarını ve daha da kapsamlı hale gelmesini arzu ettiklerini vurgulayan Ersoy, "Ülkemiz genelinde milli tarımın desteklenmesi adına çalışmalar yapılması gerekmektedir. Her bölgenin kendine has ürünlerine destek verilmelidir." diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Orman Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini anlatarak, son 17 yılda çevre alanında gurur duydukları çok önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti. Aydın, "Ormanlarımızın verim gücü esas alınarak, koruma ve kullanma dengesi gözetilerek ülkemizin orman ürünleri ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması gayesiyle son yıllarda önemli adımlar atılmıştır." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bütçenin, ülke tarımının çiftçisini, toprağını, suyunu koruyan bir bütçe olmadığını savunarak, "Bu bütçeden sadece ithalat lobileri, iktidar ve onun yandaşları kar edecektir." ifadesini kullandı.

Bakanlık sunumunda "tarımın milli güvenlik meselesi olduğunun" belirtildiğini anımsatan Sarıbal, "Tank palet fabrikasını nasıl Katarlı şirketlere veren bir milli güvenlik anlayışı varsa tarımda da ciddi anlamda bir yabancılaşma meselesi var. Milli güvenlik değil milli güvensizlik politikasını ortaya koyduğunu açıkça söylemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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2020 yılı bütçesi baki ersoy İbrahim Aydın Tarım ve Orman Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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