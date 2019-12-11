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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 01:07 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç: - "Acil bir İçtüzük ihtiyacı var. Bir kesin hesap daimi alt komisyonun kurulması gerekiyor. Yeni sisteme göre teklif hazırlama süreçlerinde yasama-yürütme ilişkilerinin çerçevesinin mutlak suretle belirlenmesi gerekiyor"

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, acil bir İçtüzük ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bir kesin hesap daimi alt komisyonun kurulması gerekiyor. Yeni sisteme göre teklif hazırlama süreçlerinde yasama-yürütme ilişkilerinin çerçevesinin mutlak suretle belirlenmesi gerekiyor." dedi.

Meclis Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 Yılı Bütçeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

TBMM bütçesiyle ilgili söz alan TBMM Başkanvekili Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle parlamentonun güçlendiğini ancak eksikler olduğunu ifade etti. Acil bir İçtüzük ihtiyacı olduğunu belirten Bilgiç, "Bir kesin hesap daimi alt komisyonun kurulması ve yeni sisteme göre teklif hazırlama süreçlerinde yasama-yürütme ilişkilerinin çerçevesinin mutlak suretle belirlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"İçtüzüğün yeni sisteme göre kurgulanması gerektiğini ifade etmenin eleştirilecek bir tarafı olmamalı." diyen Bilgiç, 2020 bütçesinin beraberinde 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi ile TBMM'ye geldiğini, Anayasa'da ikisinin birlikte görüşüleceği hükmünün yer aldığını hatırlattı.

Bilgiç, "Yeteri kadar Sayıştay raporları üzerinde, kesin hesap üzerinde görüşmeler yapılabildi mi? Yapılamadı. 22. dönemden bu tarafa kesin hesap daimi alt komisyonu kurulması noktasında İçtüzük çalışmalarında hüküm vardı. Ancak bunlar kadük oldu. Ama bugün yeni sistemde bunları yapmak lazım." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından 26 Ekim 2018 ve 5 Temmuz 2019'da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile bakanlıklara, yazılı soru önergelerinin cevaplandırma durumunu gösteren yazı yazıldığını aktaran Bilgiç, "Bu yazılarda, yazılı soru önergelerine süresi içerisinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların, TBMM saygınlığına uygun olacak şekilde, soruları tam karşılayan, yeterli ve tatminkar nitelikte hazırlanması hususu da iletilmiştir." bilgisini verdi.

Bilgiç, gelen bir soru üzerine, Meclise 137 güvenlik kamerası yerleştirildiğini, kulislerde, milletvekili odalarında ve milletvekili odalarının bulunduğu koridorlarda kamera bulunmadığını aktardı.

Bilgiç, kameraların, güvenliği sağlamak üzere Başkanlık Divanı'nda alınan karar doğrultusunda konulduğunu söyledi.

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