2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, acil bir İçtüzük ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bir kesin hesap daimi alt komisyonun kurulması gerekiyor. Yeni sisteme göre teklif hazırlama süreçlerinde yasama-yürütme ilişkilerinin çerçevesinin mutlak suretle belirlenmesi gerekiyor." dedi.

Meclis Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 Yılı Bütçeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

TBMM bütçesiyle ilgili söz alan TBMM Başkanvekili Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle parlamentonun güçlendiğini ancak eksikler olduğunu ifade etti. Acil bir İçtüzük ihtiyacı olduğunu belirten Bilgiç, "Bir kesin hesap daimi alt komisyonun kurulması ve yeni sisteme göre teklif hazırlama süreçlerinde yasama-yürütme ilişkilerinin çerçevesinin mutlak suretle belirlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"İçtüzüğün yeni sisteme göre kurgulanması gerektiğini ifade etmenin eleştirilecek bir tarafı olmamalı." diyen Bilgiç, 2020 bütçesinin beraberinde 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi ile TBMM'ye geldiğini, Anayasa'da ikisinin birlikte görüşüleceği hükmünün yer aldığını hatırlattı.