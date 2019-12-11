2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, "Ekonomide bir dengelenme söz konusu değil. Sizin ortaya koyduğunuz dengelenme ekonomiyi bitiren bir dengelenme." dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Adalet, Milli Savunma ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri üzerinde İYİ Parti grubu adına konuşmalar yapıldı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, toplumun tüm kesimlerinin adaletsizliğe uğradığını düşündüğünü ve gelecekten umutsuz olduğunu belirterek, iktidarın siyaseti yargı eliyle dizayn ettiğini, toplumda adalete olan güven duygusunun yüzde 20'lerde olduğunu söyledi.

"FETÖ borsası kurulduğu" iddiasına işaret eden Erel, bazı hakim ve savcıların FETÖ ile mücadeleyi akamete uğratacak tutum ve davranışlarda bulunduğunu dile getirdi.

FETÖ ile topyekün ve taviz vermeden mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Erel, "Bu mücadele yürütülürken hak ve adaletten ayrılmayalım." çağrısında bulundu.

Toplumun yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkati çeken Erel, "Bu millet sizi para babalarına hizmet edin diye seçmedi. Sizi millet seçti. Ya milleti göreceksiniz ya da yoldan çekileceksiniz. Bunun başka yolu yok." diye konuştu.