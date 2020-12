2021 Hyundai Ioniq 5’in ilk görüntüleri ortaya çıktı Hyundai, Ioniq ismini bir yan markaya dönüştürmüştü. Bu elektrikli ailenin ilk üyesi olan Ioniq 5, geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 45 Concept'in üretim versiyonu olarak biliniyordu. Güney Koreli marka, tanıtımına çok az zaman kalan modelin teaser görüntülerini yanınladı.

2021 HYUNDAI IONIQ 5’İN TASARIMINDA NELER VAR?

2021 Hyundai Ioniq 5’in ilk görüntüleri ortaya çıktı. Yayınlanan 30 saniyelik video içerisinde Ioniq 5'in 2021 yılının ilk günlerinde bizlerle olacağını vurgulanıyor. Aracı teaser içerisinde çok fazla göremiyoruz. Tamamen elektrikli modelin üreticinin E-GMP adını verdiği platform üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

2021 HYUNDAI IONIQ 5’İN TEKNİK DETAYLARI NELER?

Yaşam için ekstra güç anlamına gelen "Extra Power for Life" sloganı, Ioniq 5'in çift yönlü şarj kapasitesine işaret ediyor. Sloganın olduğu sahnede, batarya yüzdesinin arttığını da görüyoruz. Bu da Ioniq 5 ile farklı elektronik cihazları şarj edebileceğimiz anlamına geliyor. "Extra Time for You" yani sizin için ekstra zaman ifadeleri ise aracın hızlı şarj yeteneklerine vurgu yapıyor. E-GMP platformunun 350 kW'lık hızlı şarj desteği ile geleceğini açıklayan Hyundai, bu kapasitedeki şarj istasyonlarını Avrupa'nın her yerinde olacağını bildirdi. 350 kW'lık şarj desteği, E-GMP platformunu kullanacak EV modellerin 18 dakikada yüzde 80 oranında şarj doluluğuna ulaşacağı biliniyor. Bu şarj ile model 100 kilometrelik menzil seviyesine ulaşacak.