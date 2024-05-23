POCO yeni nesil F6 serisiyle amiral gemisi pazarında çığır açıyor

Genç teknoloji meraklıları arasında popüler bir teknoloji markası olan POCO, oyun meraklılarını, fotoğraf tutkunlarını ve teknoloji severleri memnun etmeye geliyor. Muazzam performans ve deneyim yükseltmeleri içeren yeni POCO F6 Serisiyle mobil amiral gemisi segmentini yeniden tanımlıyor.

Daha yüksek performans sunan yeni Snapdragon® 8 Gen 2 çip setinden güç alan POCO F6 Pro, çok yönlü bir amiral gemisi model olarak öne çıkıyor. Ultra ince çerçevelere sahip 6,67 inç ultra net WQHD+ 120Hz Flow AMOLED ekranıyla kullanıcılara eksiksiz bir görsel deneyimi beraberinde getiriyor. Hız odaklı performansıyla öne çıkan POCO F6, WildBoost Optimization 3.0 ve LiquidCool Technology 4.0'ın yanı sıra merakla beklenen Snapdragon® 8s Gen 3 çip setini içeriyor ve özel tasarımıyla oyun meraklılarını mükemmel bir oyun deneyimi bekliyor. Akıllı telefon markası olmanın ötesine geçen POCO, en son teknolojilere odaklanıyor ve eğlence amaçlı olarak tasarlanan ilk tabletini piyasaya sürüyor. 12.1 inç 120Hz 2.5K devasa ekranı ve taşıması kolay tasarımıyla POCO Pad, hem iş hem de oyun deneyiminizi geliştiren özellikler sunuyor.

POCO F6 Pro amiral gemisi görsel ve performans özellikleriyle büyük bir değişim geçiren HiperGüç ile geliyor

Üst düzey performans telefonlarındaki boşluğu kapatan yeni POCO F6 Pro, çok yönlü bir amiral gemisi model olarak dikkat çekiyor. 2K çözünürlük, 4000 nit tepe parlaklık, 3840Hz PWM karartma1 ve TÜV Rheinland göz dostu sertifikaya sahip cihaz WQHD+ 120Hz Flow AMOLED ekranıyla görsel bir şölen sunuyor. Gelişmiş ekran netliği, ince ayrıntılara yakınlaştırma yaparken bile keskin görüntüler sağlıyor ve mümkün olan en sürükleyici izleme deneyimi vaat ediyor.

Snapdragon® 8 Gen 2 ile donatılan POCO F6 Pro, devasa belleği ve depolama alanının yanı sıra Xiaomi HyperOS işletim sistemini içeriyor. İyileştirilmiş enerji verimliliğiyle performansı ve bağlanabilirliği en üst düzeye çıkarıyor.

POCO serisindeki en iyi kamera sensör sistemine sahip olan POCO F6 Pro en karmaşık çekimlerde bile daha net ayrıntılar sağlıyor. Yeni Dual Native ISO Fusion teknolojisi, 16 kata kadar maksimum pozlama farkına sahip yüksek ve düşük kazanç kanalı içeriyor. Kullanıcılar, ideal yaratıcılıkta bir çekim için önemli ölçüde aydınlık ve karanlık kontrasta sahip sahneler fotoğraflayabiliyor.

Burst Mode 2.0 ile mükemmel anı en yaratıcı özelliklerle yakalamaya olanak tanıyan POCO, Görüntüleme Motoru algoritması ile yükleme ve hesaplama hızlarını önemli ölçüde iyileştiriyor. Böylelikle değerli anları hızlı ve net bir şekilde ölümsüzleştirmeye olanak tanıyor. Yeni Ultra Gece Algoritması, yapay zeka destekli çoklu kare füzyonu sayesinde daha doğru renk gösterimiyle net ve parlak görüntüler yakalayarak geceleri çok daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor. Bu gelişmiş özellikler mükemmel fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor.

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulan ve kavisli kenarlara sahip süper pürüzsüz mükemmel dokunuş sağlayan camıyla POCO F6 Pro, tüm gün şarj ihtiyacı duymadan kullanıma imkan tanıyan 5.000 mAh pil içeriyor. Telefonu şarj etmeniz gerektiğinde akıllı 120W HyperCharge özelliğiyle POCO F6 Pro'yu yalnızca 19 dakikada tamamen şarj edebiliyorsunuz.

Hıza odaklanan POCO F6 gücünü önde gelen Snapdragon® 8s Gen 3 platformundan alıyor

POCO F6, merakla beklenen en yeni Snapdragon® işlemci tarafından desteklenen gerçek bir amiral gemisi mobil oyun deneyimi sağlıyor. İşlemci ve yapay zeka yeteneklerine odaklanan X4 ana çekirdek, işlemciyi destekleyerek üst düzey performans sunuyor. AnTuTu puanı 1,53 milyonun3 üzerinde olan POCO F6, segmentindeki çoğu akıllı telefondan kolaylıkla çok daha iyi performans göstererek akıcı, zahmetsiz ve çok yönlü bir performans ortaya koyuyor.

POCO'nun WildBoost Optimization 3.0 teknolojisi ile kullanıcılar eksiksiz oyun deneyimini yaşıyor. Yeni nesil WildBoost, son derece popüler Genshin Impact oyununu dahi 1.5K çözünürlüğe destekleyecek şekilde zorlayarak daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir görsel deneyim sunan şirket içi bir algoritma ile yazılım ayarlarını yeni seviyelere taşıyor. Snapdragon® 8 Gen 3 AI platformunun gelişmiş özellikleri, olağanüstü oyun aksiyonu için gelişmiş güç verimliliği ve daha düşük sıcaklık sağlıyor. Daha da uzun ömürlü bir oyun deneyimi için en yeni LiquidCool Teknolojisi, ısıyı uzaklaştırmak ve ısı dağılımını büyük ölçüde iyileştirmek için buhar-sıvı sirkülasyon akışını geliştiren yeni bir IceLoop sistemi içeriyor.

POCO F6, F Serisindeki ilk CrystalRes ekranı da tanıtıyor. Süper net amiral gemisi kalitesindeki 6,67 inç Flow AMOLED DotDisplay, 120Hz yenileme hızı, 2400 nit en yüksek parlaklık ve 68 milyar renkle canlı bir deneyim ve çarpıcı 1,5K yüksek çözünürlüklü görseller sunuyor. Süper ince çerçevesi ve %94,27'lik ekran-gövde oranı, video izlemek, oyun oynamak veya çevrimiçi okuma için gerçek anlamda sürükleyici bir deneyim yaratıyor. TÜV Rheinland göz sağlığı, sirkadiyen dostu ve titreşimsizlik sertifikaları güvenli, konforlu ve uzun izleme süreleri sağlıyor.

Oyun heyecanına bir alternatif olarak çarpıcı fotoğraflar çeken POCO F6, gün ışığında ve özellikle geceleri yüksek kaliteli çekimler yapmak için daha fazla ışığa olanak tanıyan F/1.59 diyafram açıklığına sahip IMX882 ultra geniş sensörlü 50MP üçlü kamera kurulumu sunuyor. POCO F6 ayrıca artık bir F serisi standardı olan OIS ve EIS ile birlikte geliyor. Diğer amiral gemisi fotoğrafçılık özellikleri arasında, yüksek kare hızında ve sinematik tarzda ultra net videolar çekilmesine olanak tanıyan 60 FPS destekli 4K video kaydı özelliği yer alıyor. Güçlü çip seti ile Motion Tracking Focus 2.0 özelliği, tutkulu doğa fotoğrafçılarının insanların, hayvanların ve böceklerin hareketlerini kolayca takip edebilmesini sağlıyor.

Cihazın siyah, yeşil ve titanyum olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Güçlü 5000 mAh piliyle dikkat çeken POCO F6, 90W turbo şarj özelliği sayesinde yalnızca 30 dakika içinde %100 şarj düzeyine ulaşıyor ve her anınızda yanınızda oluyor.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerleme kaydettiğinin altını çizen POCO Global Ürün Pazarlama Müdürü Angus Ng, "Pazar artık çok yönlü performansın yanı sıra yüksek fiyat performans oranına sahip akıllı telefonlar gerektiriyor. POCO F6 Pro, kendi fiyat segmentinde fiyat performans açısından en değerli cihaz olma özelliğini taşıyor ve amiral gemisi performans sunuyor. POCO F6 ise en üst düzey oyun deneyimi için en yeni donanımları ve yazılımları bir araya getiriyor. F6 serimizle bir akıllı telefonu amiral gemisi yapan tüm özelliklere dokunuyor ve sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

POCO'nun ilk tableti amiral gemisi düzeyinde eğlence deneyimi sunuyor

Hem eğlence hem de iş amaçlı olan POCO'nun ilk tablet modeli POCO Pad, tablet segmentindeki en nadir kombinasyonlardan biri olan pürüzsüz, net, 12,1 inç, 120 Hz ve 2.5K ekranla birlikte geliyor. Kullanıcılar 16:10 en boy oranıyla eğlencenin keyfini geniş ekranda çıkarıyor ve video izlerken, oyun oynarken, kitap okurken ya da çalışırken sürükleyici bir deneyim yaşıyor. TÜV Rheinland sertifikası ile göz dostu olan cihaz yormadan uzun süreli kullanım sağlıyor. POCO Pad'in muhteşem görsel kalitesi Dolby Atmos® destekli dört hoparlörle tamamlanıyor ve muhteşem bir ses kalitesi sunuyor.

POCO Pad, üretkenliği ve yaratıcılığı artıran pürüzsüz bir performans seti için Xiaomi HyperOS işletim sistemiyle geliştirilmiş Snapdragon® 7s Gen 2 işlemci ile tasarlandı. Home Screen+, cihazlar arası iş birliği ve Xiaomi Smart Hub gibi gelişmiş özellikleriyle iş açısından üretkenliği üst düzeye çıkarıyor. Bluetooth ve Wi-Fi etkinken Home Screen+, aynı POCO/Xiaomi hesabı ile oturum açmış POCO Pad ve mobil cihazlar arasında kolay sürükle ve bırak içerik paylaşımı sağlıyor. Bu gelişmiş iş birliği özelliği, cihazlar arasında sorunsuz kopyalama ve yapıştırma olanağı tanıyor. Kullanıcılar Xiaomi Smart Hub'ı etkinleştirerek çeşitli Xiaomi AIoT ürünleri de dahil olmak üzere yedi adede kadar cihazı aynı anda yönetip kontrol edebiliyor.

Gri veya Mavi renkte ince metal tasarımıyla POCO Pad, taşınabilir ideal bir cihaz olarak öne çıkıyor. Devasa 10000 mAh (tip) piliyle, çalışırken veya oyun oynarken size yeterli gücü sağlıyor ve 33 W hızlı şarj özelliği sunuyor. Cihaz hem eğlence hem de iş amaçlı çeşitli aksesuar seçeneklerine de sahip. POCO Pad Klavye PC düzeyinde bir yazma deneyimi sunarken, POCO Akıllı Kalem yaratıcılığı üst düzeye çıkarıyor. Kalemin çok işlevli Ekran Görüntüsü Alma ve Yazma Düğmesi, ekran görüntüleri alma, metin düzenleme, metin yazma ve boyama yapmaya yönelik Mi Canvas Uygulamasının kolayca açılabilmesine olanak tanıyor.

Ürün Bulunabilirliği

POCO F6 Pro, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ayrıca 12GB+256GB, 12GB+512GB ve 16GB +1TB olmak üzere üç farklı bellek ve depolama seçeneğiyle birlikte gelecek.

POCO F6, siyah, yeşil ve titanyum olmak üzere üç farklı çarpıcı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ayrıca 8GB + 256GB ve 12GB + 512GB olmak üzere iki farklı bellek ve depolama seçeneğiyle birlikte gelecek.

POCO Pad, gri ve mavi olmak üzere iki farlı renk ve 8GB + 256GB seçeneğiyle satışa sunulacak.







