2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman bitiyor? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi...

Müslümanlar açısından oldukça önemli olan mübarek Ramazan ayı geçtiğimiz Nisan ayında idrak etti. Oruçların tutulduğu, hatimler ve duaların yapıldığı bu mübarek ayda vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan ayı ne zaman bitiyor gibi soruların cevabını merak ediyor. Peki 2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bugün 8 Mayıs itibariyle Ramazan ayının 26. günündeyiz. Ramazanın bitmesine 4 gün kalmış durumda. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 14 Mayıs 2021 Cuma günü 2. gün, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü ise bayramın 3. günü olacak.

RAMAZAN'DA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Oruç tutma ibadeti, İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunmaktadır. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulmaktadır. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç kez "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur.