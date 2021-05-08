HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman bitiyor? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi...

2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman bitiyor? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi...

08.05.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi açısından oldukça büyük önem taşıyan Ramazan ayına 12 Nisan tarihinde giriş yapmıştık. Vatandaşlar bu mübarek ayda oruçlarını tutuyor, hatimler ve dualarını yapmaya devam ediyor. Ramazanın son günlerine yaklaşmışken Ramazan ne zaman bitecek, 2021 Ramazan Bayramı ne zaman gibi sorularının yanıtları da araştırılıyor. Peki 2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman bitiyor? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi...

2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman bitiyor? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi...

Müslümanlar açısından oldukça önemli olan mübarek Ramazan ayı geçtiğimiz Nisan ayında idrak etti. Oruçların tutulduğu, hatimler ve duaların yapıldığı bu mübarek ayda vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan ayı ne zaman bitiyor gibi soruların cevabını merak ediyor. Peki 2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bugün 8 Mayıs itibariyle Ramazan ayının 26. günündeyiz. Ramazanın bitmesine 4 gün kalmış durumda. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 14 Mayıs 2021 Cuma günü 2. gün, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü ise bayramın 3. günü olacak.

RAMAZAN'DA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Oruç tutma ibadeti, İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunmaktadır. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulmaktadır. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç kez "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur.

Oruç tutmak kötülükleri azaltır. Toplumda çok olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişinin manevi duygularını da tazelemektedir. Bu ibadet, kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlamaktadır. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için oldukça önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma da artış gösterir. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır.

Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farz kılınmıştır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyurmaktadır; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndüÇatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndü
En son nerede deprem oldu?En son nerede deprem oldu?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Çatı katında gördükleriyle dehşete düştüler!

Çatı katında gördükleriyle dehşete düştüler!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Milyarder sevgilisi jet bulamayınca uçağı kapatmıştı! Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Milyarder sevgilisi jet bulamayınca uçağı kapatmıştı! Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yüzde 52'ye çıktı

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yüzde 52'ye çıktı

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.