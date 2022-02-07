2022 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir?

Açık Öğretim Fakültelerinde kaydı bulunan öğrenciler, 2022 AÖF kayıt yenileme ve ders ekle sil işlemlerine yoğun ilgi gösteriyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerine dair merak edilenleri sizler için haberimizde yer verdik.

2022 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler bahar dönemi kayıtlarını 7 Şubat 2022 tarihinde saat 09.00'dan itibaren online olarak yapabilecek. AÖF 2022 Bahar dönemi kayıtları 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

AÖF kayıt yenileme ücretini ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer almaktadır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler.

Kayıt yenileme son gün olan 18 Şubat 2022 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecek.



