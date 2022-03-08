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2022 ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri açıklandı mı?

08.03.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı ATA AÖF sınav tarihleri, ders kayıtlarının son günü ile gündeme gelmiş durumda. Atatürk Üniversitesi'nden yapılmış olan açıklamaya göre bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemi Mart ayında sona erecek. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmiş olan öğrenciler, bahar dönemi vize sınavlarına katılım sağlayacaklar. Peki 2022 ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri açıklandı mı? İşte sınav tarihi ve merak edilenler...

2022 ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri açıklandı mı?

"ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?" sorusu sorgulanıyor. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri bu seneki takvime göre Mart ayına kadar sürecek. Peki 2022 ATA AÖF sınavları ne zaman?

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri bu seneki takvime göre 8 Mart tarihine dek sürecek. 2022 yılı Atatürk Üniversitesi akademik takvimde yayınlanmış olan bilgiler kapsamında öğrenciler vize sınavlarına ise 9-10 Nisan 2022 tarihleri arasında katılım sağlayacaklar.

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (Vize) Sınavı I. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı I. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00
Bütünleme Sınavı I. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00

ARA SINAVLAR HAKKINDA

Fakülte tarafından yapılan açıklamada vizeler hakkında şöyle denildi:

"Fakültemizde ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir."

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