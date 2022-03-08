2022 ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri açıklandı mı?

"ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?" sorusu sorgulanıyor. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri bu seneki takvime göre Mart ayına kadar sürecek. Peki 2022 ATA AÖF sınavları ne zaman?

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri bu seneki takvime göre 8 Mart tarihine dek sürecek. 2022 yılı Atatürk Üniversitesi akademik takvimde yayınlanmış olan bilgiler kapsamında öğrenciler vize sınavlarına ise 9-10 Nisan 2022 tarihleri arasında katılım sağlayacaklar.

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (Vize) Sınavı I. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30

II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00

III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı I. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30

II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00

III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00

Bütünleme Sınavı I. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30

II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00

III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00

ARA SINAVLAR HAKKINDA

Fakülte tarafından yapılan açıklamada vizeler hakkında şöyle denildi:

"Fakültemizde ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir."

