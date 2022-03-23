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2022 ilk iftar ve sahur ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahura ne zaman kalkılacak?

23.03.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 ilk iftar ve sahur saatleri Ramazan ayı yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyası 2022 yılının ilk orucu için bir hayli heyecanlı. Ramazan'ın ilk günü 2 Nisan'a denk geliyor. Ramazan, ilk sahur ile başlayıp, günün ilk iftarı ile sonlanacak. Bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan için artık son haftaya girilmek üzere. Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre idrak edilmeye başlanacak. İşte 2022 ilk iftar ve oruca dair merak edilenler!

2022 ilk iftar ve sahur ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahura ne zaman kalkılacak?

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı için artık sayılı günler kaldı. Ramazan ayında başta oruç olmak üzere bu mübarek ayın bütün ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen Müslümanlar, ilk oruç ve sahur için 2022 Ramazan imsakiyesini öğrenmek, bilgi sahibi olamak için araştırmalara başladı. 81 il için Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı, tarafından paylaşıldı. 2022 ilk iftar ve ilk sahur hakkında vatandaşlar sordukları soruların yanıt bulmasını bekliyor...

2022 İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİNE NASIL ULAŞABİLİRİM?

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 350 yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.

Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı. 2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü imsak vakti 05:12 olacak.

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 2022 Ramazan ayı, 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak, 1 Mayıs Pazar günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek Ramazan ayından sonra tüm İslam alemi bayrama kavuşacak. 2022 Ramazan Bayramı arifesi 1 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Bayramın ilk günü ise 2 Mayıs Pazartesi günü olacak. 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri de bayram devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
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