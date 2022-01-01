2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar? 2022 MPİ teselli ikramiyesini kimler alacak?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları ilan edildi. Teselli ikramiyesi Milli Piyango yılbaşı çekilişinde piyango bileti alan vatandaşlara verilen ikramiyelerden yalnızca biri olarak biliniyor. Tteselli ikramiyesine yönelik ayrıntılar merak ediliyor. Peki 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar?

2022 MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

2022 yılı için Milli Piyango tarafından yapılan dev çekilişte 670 milyon 760 bin TL toplam ikramiye dağıtılmış olacak. Büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlenmişti.

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan vatandaşlar teselli ikramiyesi almaya hak kazanmaktadır.

Teselli ikramiyesinin belirlenme yöntemiyle ilgili detaylar ve gerekli bilgilendirme Milli Piyango Online ekranı üzerinden yapıldı.

Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan 2022 Teselli İkramiyesi tutarı 120.000 TL olarak açıklandı.

2022 TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR

0876066 1876066 2876066 3876066 4876066 5876066 6876066 7876066 8876066 90760669176066 9276066 9376066 9476066 9576066 9676066 9776066 9806066 9816066 98260669836066 9846066 9856066 9866066 9870066 9871066 9872066 9873066 9874066 98750669876006 9876016 9876026 9876036 9876046 9876056 9876060 9876061 9876062 98760639876064 9876065 9876067 9876068 9876069 9876076 9876086 9876096 9876166 98762669876366 9876466 9876566 9876666 9876766 9876866 9876966 9877066 9878066 9879066 9886066 9896066 9976066

İşte 2022 MPİ yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar:



120 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9876066

AMORTİ NUMARALARI

4 Ve 5

BÜYÜK İKRAMİYEYİ KİM KAZANDI?

2022 Milli Piyango çekilişinde 120 milyon TL'lik ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Yapılan çekiliş sonrasında çeyrek bilet İzmir Konak'a gitmiş oldu. Amorti ise, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebilmekte. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmekte. Ayrıca Milli Piyango ikramiyesinin 1 sene içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 sene içinde alınmaması durumunda zaman aşımına uğraması söz konusu.



