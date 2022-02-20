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  4. 2022 Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün? İşte Miraç Kandili tarihi...

2022 Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün? İşte Miraç Kandili tarihi...

20.02.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç aylar içerisinde idrak edecek olan Miraç Kandili bu sene Şubat ayında idrak edilecek. Miraç, Yüce Peygamberimiz (S.A.V)'in Cenab-ı Allah’ın yüksek huzuruna kabulü olarak tarif edilmekte. Peki 2022 Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? İşte Miraç Kandili tarihi...

2022 Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün? İşte Miraç Kandili tarihi...

2022 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan dini günler takvimiyle yıl içerisinde idrak edilecek tüm kandillerin tarihi yayınlandı. Miraç Gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Şubat ayının son günlerinde idrak edilmiş olacak.

2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 27 Şubat 2022 gününde idrak edilecek.

2022 KANDİL TARİHLERİ TAKVİMİ

Berat Kandili 17 Mart 2022 gününde idrak edilecek. Ayrıca yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilmiş olacak.

MİRAÇ NE ANLAMA GELİR?

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Miraç kelime anlamı olarak “Yükselmek – Göğe Yükselmek” anlamını taşımaktadır. Miraç Kandili, peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak bilinmektedir.

MİRAÇ İSMİ NE ANLAM TAŞIR?

Yine Miraç isminin analizinde de dürüstlük, saflık ve arınma özellikleri öne çıkar. Bahsedilen kişinin saf ve temiz bir karakter sahibi olması, ismin temsil ettiği değerdir. Bu ismi taşımakta olan kimselerde duygusallık, sadakat ve sağduyulu olmak en önemli kişilik özellikleridir.

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Miraç kandili

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