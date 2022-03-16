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2022 Ramazan pidesi fiyatları açıklandı! Ramazan pidesi fiyatları ne kadar 2022? Ramazan pidesi kaç TL oldu?

16.03.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının Ramazan ayı büyük bir coşkuyla bekleniyor. Ramazan ayına giderek yaklaştığımız şu günlerde pide fiyatları araştırılmaya başlandı. Ramazan'ın vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi kaç TL oldu şeklinde sorgulamalar hız kazandı. Son aylarda birbiri ardına gelen zamlardan sonra Ramazan pidesinin kaç lira olacağı daha çok merak ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir Ramazan pidesi fiyatlarına dair detaylar!

2022 Ramazan pidesi fiyatları açıklandı! Ramazan pidesi fiyatları ne kadar 2022? Ramazan pidesi kaç TL oldu?

Ramazan pidesinin fiyatı, Ramazana sayılı bir zaman kala en çok araştırılan konuların başında geliyor. Gıda fiyatlarına üst üste gelen zamlardan sonra Ramazan pidesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Kokusu ile iştahları kabartan Ramazan pidesinin güncel fiyatı açıklandı. 2 Nisan'da 2022 yılının Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayına az bir zaman kala merak edilen Ramazan pidesi fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL OLDU?

2022 yılının Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacak. İslam alemi için özel bir yere sahip olan bu ayda bir klasik haline gelen Ramazan pidesi sofralardaki yerini alacak.

Ramazan denilince ilk akla gelenlerden biri olan Ramazan pidesinin fiyatının ne olacağı ise gıda fiyatlarına gelen zamlar sonrasında merak edilirken beklenen açıklama geldi. İstanbul Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklamaya göre;

330 gram sade pide 6 TL'den,
330 gram yumurtalı ve susamlı pide ise 7,5 TL,
415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 TL'den satılacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye bağlı olan Halk Ekmek’in satacağı Ramazan pideleri için “Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1,5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

2022 ANKARA'DA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara’da satılacak olan Ramazan pidelerinin 275 gram olacağını ve 3 TL olacak şekilde fiyatlandırıldığını duyurdu. Halil İbrahim Balcı’nın yazılı olarak yaptığı açıklamada “Bu yıl ramazan pidesi il bazında illerimizin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir. Örneğin,

Ankara'da 275 gram pide 3 lira,
Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 lira,
İstanbul'da 365 gram pide 4 lira,
Sakarya ve Kocaeli’nde 370 gram pide 4 lira iken
Trabzon'da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır.
Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde maske, sosyal mesafe, temizlik konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir." açılamalarında bulundu.

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Ramazan Ramazan pidesi
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