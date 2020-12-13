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2022 Volkswagen ID.6 kamuflajlı kameralara yakalandı

13.12.2020 18:10 | Son Güncelleme:
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2022 Volkswagen ID.6 kamuflajlı kameralara yakalandı

Kamuflajlı yakalanan modeller kolayca tahmin edilebiliyor. Bu kez kameralara yakalanan 2022 Volkswagen ID.6'yı seçmek biraz zor oldu. Çünkü model Peugeot 5008 kostümü giyinmiş.

2022 Volkswagen ID.6 kamuflajlı kameralara yakalandı. Volkswagen ID.6 elektrikli aracı kış testlerine devam ediyor. Ancak bu sefer kameralara yakalanan model Peugeot 5008 kamuflajı giymiş. Bu, bazı tasarım ayrıntılarını tespit etmeyi zorlaştırdı, ancak modelin genel anlamda neye benzeyeceği tahmin edilebiliyor. Büyük olasılıkla, benzer tarzdaki ön ve arka uçlara sahip daha küçük ID.4'ten ilham alınacak.

Yeni Volkswagen ID6

2022 VOLKSWAGEN ID.6 KAMUFLAJLI KAMERALARA YAKALANDI

2022 Volkswagen ID.6’nın kokpiti sır gibi saklanıyor. Ancak çok az düğme içeren basit bir düzenin kokpitte sunulması bekleniyor. Ayrıca, bazı yarı otonom özelliklerin yanı sıra en yeni dijital göstergelerin ve bilgi-eğlence sisteminin modelde yer alacağı tahmin ediliyor. ID.6'nın ayrıca ID.4'ten daha üstün kaliteli malzemelere sahip olması bekleniyor.

Yeni Volkswagen ID6

2022 VOLKSWAGEN ID.6 HANGİ ÜNİTE İLE GELECEK?

Volkswagen Grubu'nun çatısı altında üretilen hemen hemen tüm elektrikli araçların temelini oluşturan MEB platformu ID.6’da da yer alacak. ID.6’da iki elektrik motoru güçlendirecek 82 kWh pil paketi yer alıyor. Bu kombinasyon modele 302 HP güç sağlayacak. VW ID.6 0-100 km/s hızlanmasını 6.6 saniye sürmesi bekleniyor. Bataryalar 150 kW hızlı şarjı desteği ile gelecek. Modelin 450 kilometre menzile ulaşması da tahminler arasında.

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