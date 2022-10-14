Çalışma masanıza yeni bir hava katacak, sunduğu kolaylıkla vazgeçilmeziniz olacak kablosuz şarj özellikli mouse pad

İster evde ister ofiste, nerede olursanız olun çalıştığınız ortama çok yakışacak bu ürüne siz de bir şans vermek isterseniz;

Trendyol'daki benzer ürünlere buraya tıklayarak

Amazon'daki ürünlere ise buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışma masanıza yeni bir hava katacak, sunduğu kolaylıkla vazgeçilmeziniz olacak bir ürünle karşınızdayız: kablosuz şarj özellikli mousepad. Kablosuz şarj özelliğini mouse pad konforuyla birleştiren bu teknoloji harikası ürün, kullanıcıları tarafından çok seviliyor. Gamerlar başta olmak üzere zamanının büyük kısmını bilgisayar başında geçiren kişilerin olmazsa olmazları arasında yer alan yeni nesil mousepadler akıllı telefon, airpods, akıllı saat gibi kablosuz şarj olma özelliğine sahip cihazlarınızın yanı başınızda şarj olmasını sağlıyor. İster evde ister ofiste, nerede olursanız olun çalıştığınız ortama çok yakışacak bu ürüne siz de bir şans vermek isterseniz;

Trendyol'daki benzer ürünlere buraya tıklayarak

Amazon'daki ürünlere ise buradan ulaşabilirsiniz.