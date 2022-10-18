Oyunlarda size avantaj sağlayacak en ergonomik ve kullanışlı Razer marka mouselar

Razer, birbirinden üstün özelliklere sahip programlanabilir butonları bulunan oyuncu mouselarını gamerlar için özel olarak üretir. Rakiplerinize nazaran daha hızlı tepki vermenize ve hassasiyetleriyle ekranın her noktasına hâkim olmanıza yardımcı olan bu donanım ürünleri, performansınızı en iyi seviyede tutar. Gelin, ergonomik yapılarıyla saatlerce oyun oynamanıza imkân tanıyacak üstün performanslı Razer oyuncu mouse seçeneklerini birlikte inceleyelim.

1. Her alanda kullanılabilecek bir mouse: Razer DeathAdder Essential Kaydırma Tekerleği, Bilgisayar Faresi, PC/Mac, Oyun Ürünü

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Razer DeathAdder Essential Kaydırma Tekerleği, Bilgisayar Faresi, PC/Mac, Oyun Ürünü; en iyi Razer mouse seçenekleri arasında yer alıyor. Ürün, ele tam oturan yapısı ve ergonomik tasarımıyla kullanıcıların hem oyunlarda hem günlük yaşamda tercih edecekleri mouse seçeneklerinden biri. Üzerinde beş adet buton bulunan model, siyah renk üzerine yeşil Razer amblemiyle oyuncu masası setuplarına şık bir hava katar. Hızlı veri aktarımı için USB kablo ile bağlantı kurarak üstün optik okuyucusu sayesinde her hareketinizi hassas bir şekilde algılar.

2. Oyunlarda en hızlı siz olun: Razer Basilisk V3 Özelleştirilebilir Ergonomik Gaming Mouse

Razer Basilisk V3 Özelleştirilebilir Ergonomik Gaming Mouse, isteğe göre özelliklerini ayarlayabileceğiniz ekstra butonları sayesinde oyunlarda farkınızı ortaya koymanızı sağlar. Üzerinde 11 farklı buton bulunan ürün, tek el ile birçok yeteneği yönetmek için ideal bir seçenek. "Razer mouse ayarları nasıl yapılır?" diye endişelenmeyin. Bulut destekli Razer Synapse 3 üzerinden ürünü kolayca ayarlayabilirsiniz. Yerleşik ve bulut depolama sayesinde 4+1 sayıdaki profili hafızasında tutan cihaz, 70 milyon tıklama için derecelendirilmiş Razer Optik fare anahtarına sahip. Dört yönlü tekerleği, 26.000 DPI focus ve saniyede 650 inç tarama özellikleriyle oyunlarda üstün performans sergilemenize yardımcı olur.

3. Kablosuz mousedan vazgeçemeyenlere: Razer Basilisk X HyperSpeed

Razer Basilisk X HyperSpeed, Razer mouse kablosuz seçenekleri arasında dikkat çeken modellerden biri. Oyun tutkunları için tasarlanmış ürün, kablolu bir mouse kadar etkili bir performans sunar. Ekstra hassas sensörleriyle oyunlarda yönlendirmeleri en iyi şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Lityum iyon pil ile çalışan model, Wi-Fi bağlantı olanağı sayesinde hızlı veri aktarımı gerçekleştirir. Aynı zamanda sade ve şık görüntüsüyle masanıza çok yakışır. 16000 DPI ile çalışan cihaz, dokunduğunuz anda otomatik olarak etkin hâle gelir. Rahat ve uzun süre kullanacağınız Razer markalı mouse arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

4. Profesyonel oyuncuların tercihi: Razer Viper Ultimate Mercury Beyaz Versiyon Kablosuz Oyuncu Mouse Sarj İstasyonu Dock

Razer Viper Ultimate Mercury Beyaz Versiyon Kablosuz Oyuncu Mouse Sarj İstasyonu Dock, 20000 DPI çalışma performansına sahip. Razer en iyi mouse seçenekleri arasında yer alan ürün, sekiz adet tuşa sahip. 70 milyon kere tıklanma dayanıklılığı bulunan cihaz, 50G maksimum hızlanma tepkilerine cevap verebilir. Yerleşik batarya ile gelen model, RGB ışıklandırma özelliği ile kullananların beğenisini kazanır. Sağ el için ergonomik yapıda üretilmesinin yanı sıra CS:Go ESports Champion tarafından test edilmiş bir kablosuz mouse olarak satışa sunulur.

5. En küçük hareketleri bile algılayabilen: Razer Mamba Elite Oyun Faresi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Üzerinde yer alan programlanabilir dokuz adet buton ve özelleştirilebilir renk yapısıyla dikkat çeken Razer Mamba Elite Oyun Faresi, ideal oyuncu mouse seçeneklerinden biri. 16,8 milyon renk kombinasyonu içeren ürün, masanızda hoş bir görüntü oluşturur. Razer Synapse aracılığıyla karmaşık makro işlevleri yapılandırabilen butonlarıyla oyunlarda rakiplerinize fark yaratmanızı sağlar. Maksimum seviyede doğru ölçüm yapabilmek adına nervürlü kauçuk kullanılan ürünün kaydırma tekerleği, en küçük hareketleri dahi sorunsuz bir şekilde algılar. Geliştirilmiş yan tutamakları sayesinde uzun saatler boyunca yorulmadan oyun oynamaya devam edebilirsiniz.

6. Kaliteli ve kullanışlı: Razer mouse önerisi arayanlara: Razer Deathadder V2 X Hyperspeed Mouse

Sağ el kullananlar için üretilmiş Razer Deathadder V2 X Hyperspeed Mouse, 14000 DPI çalışma performansı sayesinde kullanıcıları fazlasıyla tatmin eden ürünler arasında yer alır. Maksimum hızlanma noktasında 35G'ye kadar ölçüm ve performans veren cihaz, 60 milyon tıklanma dayanıklılığı testlerinden onay almış. Üzerinde programlanabilir yedi adet tuş bulunduğu için oyunlarda karmaşık kombinasyonlar gerektiren yeteneklerin tek tuşla gerçekleşmesini sağlar. Wi-Fi bağlantı seçeneği ile daha özgür bir kullanım sağladığı için uzun saatler boyunca yorulmadan oyun oynamak için bu ürüne şans verebilirsiniz.

7. Uygun fiyatıyla dikkat çeken: Razer Atheris Kablosuz Siyah 7,200 DPI Gaming Mouse

Birçok kullanıcının aklına "Razer mouse alınır mı?" sorusu gelebilir. Oyuncu mouseları üretmesiyle ünlenen Razer markası, birbirinden kaliteli ve üstün özellikli modelleriyle gamerların rakipleri üzerinde üstünlük kurmasında epey etkili. Razer Atheris Kablosuz Siyah 7,200 DPI Gaming Mouse, markanın uygun fiyatlı sayılabilecek modelleri arasında yer alır. 7200 DPI performansla çalışabilen mouse, 30G'ye kadar olan hızlara tepki verebilir. İki elle birden kullanılabilen tasarımıyla herkese hitap eden model, AA pil ile çalışır. Sadece 66 gram ağırlığa sahip olduğu için saatlerce yorulmadan oyun oynamaya devam edebilirsiniz.

8. Üstün performans sunan: Razer Orochi V2 Siyah Ultra Hafif Kablosuz Optik Oyuncu Mouse

Razer en iyi mouse seçeneklerinden biri olan Razer Orochi V2 Siyah Ultra Hafif Kablosuz Optik Oyuncu Mouse, kompakt yapısıyla en çok beğenilen ürünler arasında yer alır. Sadece 60 gram gibi çok düşük bir ağırlığa sahip mouse, bir adet AA pil kullanılarak çalışır. 450 IPS fare izleme hızı 18000 DPI gibi yüksek bir hassasiyet oranıyla rakiplerinden ayrılır. Üzerinde programlanabilir altı adet tuş bulunan ürün, 40G gibi yüksek hızlara tepki verebilir. Kaliteli bir kablosuz oyuncu mouse'u arıyorsanız bu cihaza bakmanızda fayda var.

9. Uygun fiyatlılar içinde en iyisi: Razer Viper Mini Gaming Mouse Siyah

Razer Viper Mini Gaming Mouse Siyah, 8500 DPI hassasiyet ile yer okuması yaparak imleç atlamasının önüne geçen oyuncu mouselarından biri. Programlanabilir altı adet butonu ile karmaşık yeteneklerin makro ayarlamasının yapılmasına imkân verir. Bu sayede tek tuş ile birden fazla yeteneği yönetebilirsiniz. Rakipleriniz karşısında hem tepki süresini hem hassasiyeti daha iyi yönetmenize olanak tanıyan mouse, ayrıca RGB zone özelliği sayesinde masanızın üzerinde çok şık bir görüntü oluşturur. İki metre kablo uzunluğuna sahip olması sayesinde özgür bir kullanım alanı sunar.

10. Hassasiyetin gücü ile tanışın: Razer Basilisk Ultimate Gaming Mouse

Razer Basilisk Ultimate Gaming Mouse, Razer mouse DPI ayarlama butonu sayesinde 20000 DPI hassasiyete kadar ulaşabilir. Oynadığınız oyunun hassasiyetine göre ayarlayabileceğiniz ürün sayesinde oyundaki performansınızı etkili hâle getirebilirsiniz. İmlecin hızlı veya yavaş hareket etme seçeneklerini değerlendirerek el hassasiyetinize göre farklı seçenekler kullanabilirsiniz. Sağ el kullanımına uygun olarak üretilmiş cihaz, programlanabilir 11 adet tuşu ile rakiplerinizin üzerinde her alanda üstünlük kurmanıza yardımcı olur. Yeşil renkli Razer logosuyla çok şık bir görüntüye sahip model, ergonomik tasarımıyla uzun saatler boyu yorulmadan oyun oynamanızı sağlar.