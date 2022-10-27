Oyunlarda size avantaj sağlayacak en iyi Steelseries marka mouse önerileri

FPS, MMO, RPG veya MOBA fark etmeksizin oyunlarda rakiplerinize karşı üstünlük sağlamak istiyorsanız kaliteli bir mouse ile oynamanız şart. En iyi mouse markalarından biri olan SteelSeries, gamerlar için geliştirdiği özel ürünler sayesinde beğeni kazanıyor. Rakiplerinizi tek bir tuşla yere serebileceğiniz, uzun ömürlü ve performansı yüksek SteelSeries mouse çeşitlerini keşfetmeye ne dersiniz? O zaman sizi şöyle alalım!

1. Şık, sade ve kullanışlı: SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse

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SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse, oyuncuların sıklıkla tercih ettiği hem fiyat hem kullanım açısından ideal olan mouse seçeneklerinden biri. Yüksek kaliteli polimer kullanılarak üretilen mouse, hafif bir yapıya sahip. Bu sayede uzun süre boyunca oyun oynayama ve yüksek performans sergileme imkânı bulabilirsiniz. Özel tasarımı sayesinde ürünü hem sağ hem sol elle kullanabilirsiniz. Farenin Pixart ve SteelSeries tarafından tasarlanan özel sensörü, hareketleri anlık olarak ekrana yansıtır. Üzerinde altı adet programlanabilir tuş bulunur ve entegre bellek teknolojisi sayesinde tuş ayarlarını her zaman hatırlar.

2. Hafif ama güçlü: SteelSeries Aerox 3 2022 Rgb Kablosuz Beyaz Gaming Mouse

Uzun süre bilgisayar başında vakit geçiren oyuncuların yorulmasını istemeyen SteelSeries, Aerox 3 2022 Rgb Kablosuz Beyaz Gaming Mouse'ta uyguladığı özel delikli tasarım sayesinde ürünü hafifletmeyi başarmış. Steelseries en iyi mouse seçenekleri arasında yer alan 66 gram ağırlığındaki model, USB-C kablosu ile şarj edilebiliyor ve ortalama 200 saat pil ömrü sunuyor. Farenin TrueMove Air optik sensörü, kusursuz performansta okuma sağlayarak zeminde ölü bölge kalmasına izin vermiyor. Ürün sayesinde milisaniyeler içerisinde tepkilerinizi oyuna aktarabilir, böylelikle rakiplerinize gerçek gücünüzü gösterebilirsiniz.

3. Üstün özellikleri ve kompakt tasarımıyla: Steelseries Sensei Ten Gaming Mouse

Steelseries mouse önerisi arayanlar için ideal seçeneklerden biri olan Steelseries Sensei Ten Gaming Mouse, sade tasarımıyla çok beğenilen bir ürün. Yüksek dayanım sunan polimer ile üretilen mouse'u uzun yıllar kullanabilirsiniz. Farenin 60 milyon tık garantisi bulunan tuşları son ana kadar aynı hissiyatı sunabiliyor. Bu sayede zamanla performans kaybının önüne geçiliyor. Mouse, DPI ayarlarının silinmemesi için üzerinde 5 CPI'a kadar kayıt yapabilen bellek ile üretiliyor. Hem sağ hem sol elle oynayanların kullanabilmesi için özel bir tasarıma sahip olduğunu da belirtelim.

4. En iyilerden biri: SteelSeries Rival 5 Rgb Optik Gaming Oyuncu Mouse

Oyuncuların gaming mouse alırken en çok dikkat ettiği özelliklerden biri, programlanabilir tuş sayısı olabilir. Bu özellik, oyun oynarken tek bir el ile kullanılabilecek beceri sayısını etkiler. Böylelikle rakiplerinize üstünlük sağlayabilir, onlardan daha hızlı ve yüksek performanslı şekilde oynayabilirsiniz. Bu noktada üzerinde yer alan dokuz adet programlanabilir tuş ile sizi rakiplerinizden üstün kılan SteelSeries Rival 5 Rgb Optik Gaming Oyuncu Mouse, tam da aradığınız ürün olabilir. Sadece 85 gram ağırlığı sayesinde uzun saatler boyu yorulmadan oyun oynayabilirsiniz. FPS, MOBA, MMO ve diğer hız gerektiren oyunlar için ideal bir seçenek olabilir.

5. Kablosuz mouse arayanlara: SteelSeries Rival 650 Quantum Kablosuz Oyun Fare Siyah Rival

Bazı oyuncular, kablosuz mouse'ları yüksek gecikme süreleri nedeniyle tercih etmeyebilir. Fakat SteelSeries Rival 650 Quantum Kablosuz Oyun Fare Siyah Rival, 1000 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresi sayesinde kablolu bir mouse ile aynı performansı sağlayabilir. Ayrıca ürünün üstün pil teknolojisi, 24 saat boyunca aralıksız oyun oynamanıza izin verir. Böylece yoğun tempolu turnuvalarda şarj problemi yaşamadan günün keyfini çıkarabilirsiniz. TrueMove3+ sensör teknolojisi, mouse ile yaptığınız her hareketin anında ekrana yansımasını sağlar.

6. Gerçek e-spor performansı için: Steelseries Rival 110 Optik Oyun Mouse Siyah

Steelseries Rival 110 Optik Oyun Mouse Siyah, profesyonel olarak oyun oynayan herkesin taleplerini karşılayabilecek özelliklere sahip. Oyuncuların çok problem yaşadığı mouse ağırlığı konusunda da çözüm sunan fare, sadece 87,5 gram ağırlık ile üretilir. Steelseries'in en iyi mouse seçeneklerinden olan ürün; 7200 CPI, 240 IPS hızında çalışan sensörlere sahip. Modelin performansı kadar tasarımıyla da göz doldurmasının yanı sıra 16,8 milyon renk sunan iki adet aydınlatması var. Üstelik tepkisel olarak çalışan bu ışıklar; oyunlarda cephane, sağlık ve öldürme gibi aksiyonlara tepki verir.

7. Göz alıcı bir tasarım: SteelSeries Prime Neo Noir Edition Oyuncu Mouse

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"Sadece yüksek performanslı değil, aynı zamanda göz alıcı bir ürüne ihtiyacım var." diyorsanız SteelSeries Prime Neo Noir Edition Oyuncu Mouse'a göz atmanızda fayda var. Harika bir Steelseries mouse önerisi olan fare, CS:GO Neo Noir etiketiyle sınırlı sayıda üretilmiş. Sıra dışı tasarımı üstün özelliklerle birleştiren SteelSeries, öncelikle ağırlık problemine çözüm sunuyor. Sadece 69 gram ağırlığındaki ürün, e-spor verilerine göre test ediliyor. 100 milyon tıklama garantisi de veren mouse, bu sayede en zorlu FPS oyunlarında uzun yıllar boyu tam performans sergiliyor.

8. Ayarlanabilir ağırlık sistemiyle: SteelSeries Rival 600 Oyuncu Mouse - TrueMove3 + Çift Optik Sensör

Üzerinde yer alan 32 bit ARM işlemcisi ile en iyi Steelseries mouse seçeneklerinden biri olan SteelSeries Rival 600 Oyuncu Mouse - TrueMove3 + Çift Optik Sensör de hafif olmasıyla beğeni kazanan ürünlerden biri. Bununla beraber CPI ayarının kaydedilebilmesi sayesinde LAN etkinliklerinde ve turnuvalarda kullanılabilmesi için yazılımsız olarak çalışma imkânı sunuyor. Mouse, kullanıcının ilk hareket dinamiğini doğru algılamak için iki adet sensör içeriyor. Bu sayede düşük gecikme süreli performans sunan ürün, 60 milyon tıklama garantisi vadediyor.

9. Hızlı şarj imkânıyla: SteelSeries Aerox 5 Rgb Kablosuz Gaming Mouse

SteelSeries Aerox 5 Rgb Kablosuz Gaming Mouse, delikli gövdesi sayesinde sadece 74 gram olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sayede yüksek tempo ile oynanan Battle Royale, FPS ve MOBA gibi oyunlarda üstün performans sergilemenize imkân tanıyor. Kablosuz olarak çalışan ürün, hızlı tepki süresi ile size zaman kazandırıyor. Ürünün Quantum 2.0 Wireless teknolojisinin gerçek üstü hızlarda veri aktarımı, 180 saat sürekli oyun ve hızlı şarj imkânı sunduğunu da söylemek gerek. Ayrıca fare üzerinde yapmak istediğiniz Steelseries mouse ayarlarını "SteelSeries Engine Software" programı üzerinden yapmak çok kolay.

10. Kompakt tasarımı sayesinde taşıması çok kolay: SteelSeries Prime Mini Kablosuz Gaming Mouse

Laptop ile rahatça taşımak için Steelseries mouse klavye seti oluşturmayı düşünenler, SteelSeries Prime Mini Kablosuz Gaming Mouse modelini değerlendirebilir. Ürünün Quantum 2.0 kablosuz teknolojisi, tepki süresini kısaltarak oyunlarda yüksek performans sunuyor. Model, aynı zamanda devrim yaratan pil teknolojisiyle dikkat çekiyor. Farenin rakiplerine nazaran beş kat daha uzun süre dayanan pili, oyun oynarken keyfinizin yarıda bölünmesine izin vermiyor. Mouse,15 dakikada hızlı şarj özelliği ile her zaman yeni bir maç için hazır olmanızı sağlıyor. Her ne kadar küçük olsa da daha iyi uyum ve kontrol için ergonomik bir yapı sergiliyor.