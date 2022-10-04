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Kablolardan sıkılmış olanlar için kablosuz klavye ve mouse setleri

03.10.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayarınızı daha hızlı ve pratik şekilde kullanmak istiyorsanız klavye mouse setlerinden yararlanabilirsiniz. Özellikle de kablosuz olanlardan... Masanızı kablo kalabalığından kurtaran bu setler, minimalist bir ortam oluşturur ve size özgürlük sunar. Siz de kullanışlı bir kablosuz klavye mouse seti arıyorsanız en iyi modelleri derlediğimiz listeye göz atmadan geçmeyin.

Kablolardan sıkılmış olanlar için kablosuz klavye ve mouse setleri

İçindekiler

  • 1. Tam boyutlu klavye arayanlara: Logitech MK270 Kablosuz Klavye Mouse Seti
  • 2. Masasını yenilemek isteyenlere: Kagito Retro Kablosuz Klavye & Mouse Set
  • 3. Kaliteli tuş baskısı ve pratik kullanım: Everest PRESTY KM-62 Siyah Kablosuz Q Multimedia Klavye + Mouse Set
  • 4. Minimalist tasarım arayanlara: Logitech MK470 Slim Combo Kablosuz Klavye Mouse Seti
  • 5. Kullanışlı ve şık bir set: Philips Spt6314 C314 Türkçe Q Wireless Beyaz Kablosuz Klavye Mouse Seti
  • 6. Taşıması kolay bir set arayanlara: A4tech FG1112 Fstyler Kablosuz Q Mini Klavye + Optik Mouse
  • 7. Tatlı mı tatlı bir klavye mouse seti: Hunter Series Azure Xt Retro Kablosuz Klavye Ve Mouse Seti
  • 8. Hem bilgisayarda hem mobil cihazlarda kullanılabilen: Everest KM-BT803 Bluetooth Klavye Tablet Standlı Kablosuz Klavye+2.4Ghz Mouse
  • 9. Renkli setleri kullanmayı sevenlere: Ally Mc Km600 Kablosuz Bluetooth Klavye Ve Mouse Seti
  • 10. Uygun fiyatlı: Dexim KMSW-300 TR Klavye ve Mouse Seti

Kablosuz klavye ve mouse setleri, size masada oluşan kalabalıktan kurtulma şansı verir. Ayrıca mouse ve klavyenizi konumlandırma konusunda da daha özgür olursunuz. Gelin; minimalist yapıları, renkli görünümleri ve ergonomik tasarımlarıyla çalışma aşkınızı ikiye katlayacak birbirinden kaliteli kablosuz klavye ve mouse setlerini beraber inceleyelim.

1. Tam boyutlu klavye arayanlara: Logitech MK270 Kablosuz Klavye Mouse Seti

Kablolardan sıkılmış olanlar için kablosuz klavye ve mouse setleri

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Üstün kalitesi ve ergonomik yapısıyla beğeni kazanan Logitech MK270 Kablosuz Klavye Mouse Seti; tam boyutlu klavyesi ve kompakt mouse'u ile kablosuz bir çalışma ortamı yaratmak isteyenler için ideal. Klavyenin üzerinde yer alan medya tuşları, pratik kullanım sağlarken sayısal tuş takımı da daha hızlı yazmanıza olanak tanır.

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2. Masasını yenilemek isteyenlere: Kagito Retro Kablosuz Klavye & Mouse Set

Kablolardan sıkılmış olanlar için kablosuz klavye ve mouse setleri

Retro tasarımıyla çalışma masalarına şıklık katan Kagito Retro Kablosuz Klavye & Mouse Set'e bayılacaksınız! Beyaz rengi sayesinde çalışma alanınıza ferahlık katacak set, beş metreye kadar yüksek çekim gücü sunar. Klavyenin yuvarlak tuşları estetik bir görünüm sergiler. Hem klavye hem mouse kalem pil ile çalışır. Seti, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz.

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3. Kaliteli tuş baskısı ve pratik kullanım: Everest PRESTY KM-62 Siyah Kablosuz Q Multimedia Klavye + Mouse Set

Kablolardan sıkılmış olanlar için kablosuz klavye ve mouse setleri

Kullanışlı yapısı, sağlamlığı ve ince dizaynı ile sıkça tercih edilen Everest PRESTY KM-62 Siyah Kablosuz Q Multimedia Klavye + Mouse Set, kullananların başkalarına da önerdiği modeller arasında yer alıyor. Tıklama sesinden rahatsız olanlar için yumuşak şekilde tasarlanan tuşlar sayesinde ses çıkarmadan yazı yazmak mümkün oluyor. Klavye ve mouse, birer adet kalem pil ile çalışıyor.

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4. Minimalist tasarım arayanlara: Logitech MK470 Slim Combo Kablosuz Klavye Mouse Seti

Kablolardan sıkılmış olanlar için kablosuz klavye ve mouse setleri

Logitech MK470 Slim Combo Kablosuz Klavye Mouse Seti, minimalist tasarımı ve kullanışlı yapısıyla çok sevilen klavyeler arasında yer alır. İki elle de kullanılabilen mouse, ergonomik yapısı sayesinde uzun süreli kullanımda bile konfor sunar. %90 gürültü azaltma özelliğine sahip olan set, ses çıkarmadığı için saat fark etmeksizin rahatlıkla kullanılabilir.

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5. Kullanışlı ve şık bir set: Philips Spt6314 C314 Türkçe Q Wireless Beyaz Kablosuz Klavye Mouse Seti

Kablolardan sıkılmış olanlar için kablosuz klavye ve mouse setleri

Philips Spt6314 C314 Türkçe Q Wireless Beyaz Kablosuz Klavye Mouse Seti, şık ve ergonomik tasarımıyla kullananların kalbini kazanan ürünler arasında yer alır. Daha verimli çalışmanızı sağlayacak set, kablolardan kurtularak masanızın daha düzenli görünmesini sağlar. Gün boyu kullanıma uygun olan konforlu ikili, pratik ve sessiz yazma deneyimi sunar.

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6. Taşıması kolay bir set arayanlara: A4tech FG1112 Fstyler Kablosuz Q Mini Klavye + Optik Mouse

Kablolardan sıkılmış olanlar için kablosuz klavye ve mouse setleri

A4tech FG1112 Fstyler Kablosuz Q Mini Klavye + Optik Mouse, laptop çantasında mini bir set taşımak isteyenler için ideal. Özel tasarlanmış tahliye kanalları sayesinde sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı olan set, rahat ve pratik bir yazma deneyimi sunar. Bu şık ve sevimli seti, teknoloji tutkunu sevdiklerinize hediye etmek için de değerlendirebilirsiniz.

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7. Tatlı mı tatlı bir klavye mouse seti: Hunter Series Azure Xt Retro Kablosuz Klavye Ve Mouse Seti

Kablolardan sıkılmış olanlar için kablosuz klavye ve mouse setleri

Hunter Series Azure Xt Retro Kablosuz Klavye Ve Mouse Seti; şık görünümü, rengârenk tasarımı ve oval mouse'u ile âşık olacağınız bir seçenek. Üç seviyeli güç tasarrufu modu bulunan set, 10 metreye kadar sorunsuz kullanım imkânı sağlar. İnce tuş başlıkları ve membranlı silikon yapısı ile rahat bir kullanım sunar. Klavye mouse seti, iki adet AAA pil ile çalışır.

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8. Hem bilgisayarda hem mobil cihazlarda kullanılabilen: Everest KM-BT803 Bluetooth Klavye Tablet Standlı Kablosuz Klavye+2.4Ghz Mouse

Kablolardan sıkılmış olanlar için kablosuz klavye ve mouse setleri

Mobilitenizi artırmak istiyorsanız Everest KM-BT803 Bluetooth Klavye Tablet Standlı Kablosuz Klavye+2.4Ghz Mouse'u incelemenizin vakti gelmiş demektir. Windows, MAC, iOS ve Android işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışan set, hemen her yerde ofis kurmak için ideal bir alternatif. Klavyeyi kullanmaya başlamak için Bluetooth üzerinden kolaylıkla bağlantı kurabilirsiniz. Mouse'u kullanmak içinse USB aparatı bilgisayara takmanız yeterli!

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9. Renkli setleri kullanmayı sevenlere: Ally Mc Km600 Kablosuz Bluetooth Klavye Ve Mouse Seti

Kablolardan sıkılmış olanlar için kablosuz klavye ve mouse setleri

Ally Mc Km600 Kablosuz Bluetooth Klavye Ve Mouse Seti, yuvarlak tuşları ve göz alıcı tasarımıyla çok beğenilen ürünlerden biri. Yumuşak tuşları sayesinde rahat bir yazma deneyimi sunan sessiz klavye, çalışma performansınıza olumlu yönde etki eder. Ergonomik yapısıyla rahat bir tutuşa sahip olan mouse, bileklerinizin yorulmasını engeller. Set, Type C kablo ile şarj edilebilir.

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10. Uygun fiyatlı: Dexim KMSW-300 TR Klavye ve Mouse Seti

Kablolardan sıkılmış olanlar için kablosuz klavye ve mouse setleri

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Dexim KMSW-300 TR Klavye ve Mouse Seti, 2.4 Ghz frekansı üstünden bağlantı kurar. Kaliteli yapısına rağmen uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken set, geniş ve ergonomik tasarımı sayesinde rahat bir kullanım sağlar. Mouse üzerinde dört, klavye üzerinde 105 adet buton yer alır. Mouse için 800/1200/1600 seçenekleri arasından uygun DPI ayarı tercih edilebilir.

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