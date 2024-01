2024 Oscar adayları açıklandı! Türk yönetmen İlker Çatak'ın filmi de aday gösterildi: İşte en iyi film ve en iyi oyuncu adayları...

Oscar Ödülleri'nde aday olacak filmler, oyuncular, yönetmenler, şarkılar ve diğer dalların adayları merak ediliyor. Oscar adayları bugün açıklandı. Peki Oscar adayları kimler? İşte detaylar...

TÜRK YÖNETMENİN FİLMİ OSCAR'A ADAY

Almanya'da doğup büyüyen Türk yönetmen İlker Çatak'ın The Teachers' Lounge' (Öğretmenler Odası) isimli filmi, En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar'a aday gösterildi. Film, kendini işine adamış idealist bir öğretmen olan Carla Nowak'ın bir lisede ilk işine başlamasını konu ediniyor.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert De Niro, Killers Of The Flower Moon

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Poor Things

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, The Color Purple

America Ferrera, Barbie

Jodie Foster, Nyad

Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

El Conde

Maestro

Dolunay Katiller

Oppenheimer

Poor Things

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bradley Cooper

Colman Domingo

Paul Giamatti

Cillian Murphy

Jeffrey Wright

EN İYİ KADIN OYUNCU

Annette Bening, Nyad

Lily Galdstone

Sandra Hüller

Carey Mulligan

Emma Stone

EN İYİ YÖNETMEN

Justine Triet, Anatomy of a Fall

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan, Oppenheimer

Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Yorgos Lanthimos, Poor Things

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Anatomy of A Fall

The Holdovers

Maestro

MayDecember

Past Lives

EN İYİ FİLM

American Ficiton

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

The Zone of Interest

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Thinghs

Society of the Snow

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

“The Fire Inside” - Flamin’ Hot

“I’m Just Ken” - Barbie

“It Never Went Away” - American Symphony

“Wahzhazhe (A Song for My People” - “Killers of the Flower Moon

EN İYİ KISA BELGESEL

Letter to A Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

American Fiction

Indiana Jones: Kader Kadranı

Dolunay Katiller

Oppenheimer

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Io Capitone

Perfect Days

Society of the Snow

Teacher's Lounge

The Zone of Interest

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Barbie

Dolunay Katilleri

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

EN İYİ SES

The Creator

Maestro

Mission Impossible 7

Oppenheimer

The Zone of Interest

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy 3

Napoleon

Mission İmpossible