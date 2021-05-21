21 Mayıs günlük burç yorumları | Bugün (21 Mayıs) burçlar ne anlatıyor?

Günlük burç yorumları, kişilere birçok konuda yol gösteren yorumlardır. Bugün burçlar karar almanızda etkili olabilir. 21 Mayıs Cuma günü Ay, tüm gün Başak burcunda ilerliyor. Ay ile Venüs arasındaki kare açının yarattığı etki ile beraber günü yoğun bir enerjiyle geçirebiliriz. Özel ilişkilerimizde sorunlar ve tartışmalar meydana çıkabilir.

Aynı zamanda bugün, Güneş ile Jüpiter kare açısı gerçekleşiyor. Bu kapsamda önümüze birçok fırsat çıkabilir, bu fırsatları değerlendirmekte fayda var.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün iş ve eğitim hayatınızla ilgili planlamalar yapabilir, günlük rutininizin dışına çıkabilirsiniz. Sürprizlere açık olma zamanı. Fırsatları değerlendirmeye odaklanın.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün riskli yatırımlar ve harcama konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bir hediye alabilir, verebilirsiniz. Çocuklarınızın geleceğiyle ilgili araştırma ve planlamalar gündeme gelebilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün hareketli ve karmaşık bir gün geçirebilirsiniz. Sabahki planlarınız günün ilerleyen saatlerinde değişebilir. Aile ilişkilerinde kısa süreli alınganlık ve hassasiyetler ortaya çıkabilir.