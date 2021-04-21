21 Nisan günlük burç yorumları | 21 Nisan Ay, Aslan burcunda olacak

21 Nisan günü Ay, tüm gün Aslan burcunda ilerliyor. Bugün, yaratıcı işlerle uğraşmak isteyebilir ve daha çok sanatsal yönümüzü ortaya çıkarmak isteyebiliriz. Sabah saatlerinde beklenmedik konular gündemimizde yer alabilir ve etrafımızdaki kadınlarla ilgili iyi ilişkiler geliştirebiliriz. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün çocuklarınızla ilgilenebilir, çocuklarınız için harcamalar yapabilirsiniz. Gün boyu yaşamın farklı alanlarında şans ve fırsatlarınızı fark etmeye odaklanın. Bardağın dolu tarafını görme, yaşamdan keyif alma zamanı.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün enerjiniz, motivasyonunuz yükseliyor. İstek ve hedeflerinizi kendinize çekiyor, ilişkilerinizde daha net süreçler içerisinde bulunuyorsunuz. Dramalardan ve abartılı durumlardan uzak kalın.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün enerjiniz, motivasyonunuz yükseliyor. İstek ve hedeflerinizi kendinize çekiyor, ilişkilerinizde daha net süreçler içerisinde bulunuyorsunuz. Dramalardan ve abartılı durumlardan uzak kalın.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerinizde orta yolu bulma, uzlaşma ve anlaşma taraftarı olun. Kendi çıkarlarınızı korumalı, kendi taleplerinizi dile getirmeli fakat zıtlaşma enerjisi yaratmamalısınız.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün hak ve haklılık konuları, adalet ve yargılar sizin için ön planda olabilir. Yaşama, olaylara ve kişilere abartılı bir siyah-beyaz halinde bakmayın. Yaşam enerjinizin yükseldiği bir gün.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün sağlıkla ilgili toparlanma ve şifa çalışabilir. Sağlığınız için hastane ziyaretleri yapabilirsiniz. Yasal konular, adli meseleler, yaptırımlar ve cezalar gündeme gelebilir.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün enerji alanınıza göre deneyimler çekebilirsiniz. Duygularınız daha sık değişebilir. Küçük veya anlık olaylarla hızlı gel gitler yaşayabilirsiniz. Beklenti ve isteklerinizde abartılara gidebilirsiniz.
AKREP BURCU YORUMU
Bugünlerde ilişkilerinizde dengeyi korumaya özen göstermeye çalışın. İlişkilerde ani gündemler, yenilikler ortaya çıkabilir. Yöneticilerinizden destek görebilirsiniz. Yardım istemekten, yardım almaktan çekinmeyin.
YAY BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızın gerektirdiği sorumluluklar ön planda olabilir. Tembellik, keyfi veya bildiği gibi hareket etme isteğiniz artacak. Kibir ve inatçılıktan kaçının.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün bazı sırlar, gizli kalmış durumlar ortaya çıkabilir. Dost ve düşmanınızı, karşınızdaki kişilerin gerçek duygularını veya gerçek beklentilerini hissedebilir, görebilirsiniz. Finansal konular gündemde.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerde empati odaklı olmalı, duyguları konuşmaktan ve açık iletişim kurmaktan kaçınmamalısınız. Duygusal beklentileriniz içten içe artabilir. Onaylanma, destek görme ve alkış alma arzusunda olabilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün aklınıza koyduğunuz, bir süredir çabaladığınız işlerinizde ve isteklerinizde olumlu sonuçlar ve ilerlemeler elde edebilirsiniz. Kardeşlerle, iş arkadaşlarıyla ilişkiler ön planda olabilir.
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