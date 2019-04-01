21. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin ikinci haftasında 7 farklı oyun beğeniye sunulacak.

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle gerçekleştirilen festival kapsamında, yerli ve yabancı oyunlar sahnelenmeye devam ediyor.

Gürcistan Rustaveli Tiyatrosu "Julius Ceaser", Türkiye'den Duru Tiyatro "Yüzleşme", İstanbul Temaşa Tiyatrosu "İkinci Bahar" ve Tiyatro Adam "Teftişör" oyunlarıyla 1-8 Nisan'da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Festival kapsamında açılışı gerçekleştirilen Sabancı Oda Tiyatrosu Sahnesi ise Fiziksel Tiyatronun "Şatonun Altında", Altıdan Sonra Tiyatro Grubunun "Nihayet Makamı" oyunlarıyla genç sanatçıları ağırlayacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu ise "Cimri" ile İstanbul Sabancı Üniversitesinde olacak.

Festivalde sanatseverler 5 ayrı atölye çalışmasıyla da buluşacak.

Burcu Erdoğan'ın "Dans Atölyesi", Semin Süeda Çölcü'nün "Opera ve Şan Teknikleri", Münir Canar'ın "Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Orta Oyunu Tekniği", Hazal Demet Yurdagül'ün "İllüstrasyon Atölyesi" ve Mustafa Bal'ın "Senaryo Yazma Teknikleri" atölyeleri meraklılarının ilgisine sunulacak.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayan, yurt dışından 8 tiyatro, yurt içinden 7 devlet ve 2 şehir tiyatrosu ile 14 özel tiyatronun katılımıyla 31 oyunun sahneleneceği festival, 30 Nisan'da sona erecek.

