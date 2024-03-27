Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. 21 yaşında ev sahibi olduğunu söyleyince tepkiler gecikmedi! Gözyaşlarına hakim olamadı... "Özür dilerim ama çalışıyorum"

    21 yaşında ev sahibi olduğunu söyleyince tepkiler gecikmedi! Gözyaşlarına hakim olamadı... "Özür dilerim ama çalışıyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.03.2024 14:52
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Birleşik Krallık'ın Bradford bölgesinde yaşayan sosyal medya fenomeni Katylee Bailey 21 yaşında ev sahibi olduğunu söyledikten sonra kullanıcıların tepkisini çekti. Yeni evini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutlayan genç fenomenin ipoteksiz bir şekilde ev almanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise 21 yaşındaki fenomenin paylaşımına tepki gösterdi. Tam zamanlı olarak çalıştıklarını ve bir ev sahibi olamadıklarını dile getiren kullanıcılar Bailey'in 'Hayatımın en büyük başarısı. İşte yeni bölümüm' notunu ekleyerek yaptığı paylaşımı olumsuz yorum yağmuruna tuttu.

    1

    Sosyal medyadan kendisine yönelik olarak yapılan olumsuz yorumlara gözyaşları içinde cevap veren Bailey yeni bir video yayınlayarak, "Ev meselesi konusunda övündüğümü düşünen herkesten özür diliyorum. Sistem kesinlikle berbat durumda, bu kadar şanslı olduğum gerçeğini asla aklımdan çıkaramayacağım ama çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

    2

    Ailesinin kendisine miras ya da para dolu bir hayat bırakmadığını ifade eden Bailey, "Bazılarınız bunu anlamak istemese de ben aslında çalışıyorum. Sosyal medya zihinsel olarak yorucu bir iş. Ailem bana harika bir hayat verdi. Ama ben parayla büyümedim, bu yüzden 21 yaşında böylesine büyük bir şeyi başarabildiğim için çok minnettarım. Övünen ben değilim, kendimle gurur duyuyorum" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Zor anlar! Yanına gelip öyle bir şey yaptı ki...

    Zor anlar! Yanına gelip öyle bir şey yaptı ki...

     Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

    Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

     Her cümlesi altınla yarıştı! Canlı yayında 100 bin TL topladığı iddia edildi

    Her cümlesi altınla yarıştı! Canlı yayında 100 bin TL topladığı iddia edildi

     Kişisel gelişim tavsiyesi verdi! Pozu her şeyin önüne geçti

    Kişisel gelişim tavsiyesi verdi! Pozu her şeyin önüne geçti

     Masanın üzerinde dans etti! Çevresindekilere aldırış etmedi

    Masanın üzerinde dans etti! Çevresindekilere aldırış etmedi


    Yerel Seçim 2024


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İlk afişi geldi! Beğeni topladıİlk afişi geldi! Beğeni topladı
    Kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Daha iyi hale getirdi"Kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Daha iyi hale getirdi"
    Kıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildiKıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok fenomen
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Trabzon’da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük!

    Trabzon’da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük!

    Kayseri'de polis 10 milyon yıllık fosil ele geçirdi

    Kayseri'de polis 10 milyon yıllık fosil ele geçirdi

    Kıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildi

    Kıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildi

    21 yaşında ev sahibi oldu! Gözyaşlarıyla anlattı: Özür dilerim

    21 yaşında ev sahibi oldu! Gözyaşlarıyla anlattı: Özür dilerim

    Ayrıldığı tesisatçı erkek arkadaşı evin tuvaletini yerinden söküp gitti

    Ayrıldığı tesisatçı erkek arkadaşı evin tuvaletini yerinden söküp gitti

    Kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Daha iyi hale getirdi"

    Kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Daha iyi hale getirdi"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

    Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.