21. yüzyılda ebeveynlik 4 Mayıs’ta İstanbul’da konuşulacak

’’Günümüzde yeni nesil ebeveynlik ve dijital çağda ebeveynlik gibi kavramlar ortaya çıktı’’

Günümüzde yeni nesil ebeveynlik ve dijital çağda ebeveynlik gibi kavramların ortaya çıktığına vurgu yapan İşman, ’’Eskiden biyolojimize uygun olarak kabileler halinde yaşardık. Bir bebek dünyaya geldiği zaman sadece anne ve baba değil, nineler, dedeler, halalar, komşular ve herkes bakardı. Artık tek başına çocuk büyütmeye çalışan anne ve babalar var. Artık kadınlar, daha çok iş hayatında. Dolayısıyla ebeveynlerin üzerinde inanılmaz yük var. Onun dışında dikkat etmesi gereken faktörler de çoğaldı; güvenlik, eğitim gibi. Beslenme artık eskisinden daha zor. Günümüzde artık çocuğun babaannesi baksın istemiyoruz; çünkü babaannesi çocuğa şeker veriyor diyoruz. Eskiden şeker diye bir şey yoktu, her şey doğaldı. Bunun gibi bir sürü faktörler var. İkincisi bilgi kirliliği; ebeveynlerin kafası çok karışık. Her yerde, her konuda o kadar çok bilgi var ki, gündelik hayatta içselleştirmeyince sıkıntı oluyor. Bu durum çocukla olan ilişkilere yansıyor’’ şeklinde konuştu.