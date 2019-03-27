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21'inci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali perdelerini açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

SABANCI Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 21'inci Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bugün açılış töreni ve sahnelenen ilk oyun ile başladı.  Merkez Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösterime ve açılışa Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Adana Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Sevinç Gediktaş ve çok sayıda sanatsever katıldı.

21'inci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali perdelerini açtı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - SABANCI Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 21'inci Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bugün açılış töreni ve sahnelenen ilk oyun ile başladı.
Merkez Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösterime ve açılışa Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Adana Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Sevinç Gediktaş ve çok sayıda sanatsever katıldı.
ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı törende yaptığı konuşmada, sanatseverlerin 27 Mart Tiyatro Günü'nü kutladı. Geleneksel hale dönüştürülen festivalin bu yıl 21'incisini yaptıklarını belirten Sabancı, "Bu süreklilik ve birliktelik Kültür Bakanlığı ve devlet tiyatrolarıyla Sabancı Vakfı arasında güzel bir iş birliği ve ortaklıktır. Kişiler değişse de birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte yaratılan zenginlikler çok kıymetli. Rahmetli Sakıp Bey bu festivali çok önemserdi. Önemli bir boyutunun da uluslararası olması olduğunu söylerdi. İşte ben de bugün görüyorum ki ülkemize ilk defa gelen sanatçılar ilk olarak Adana'ya geliyorlar. Adana'yı tiyatro haritasında önemli bir yere koyan bir festival oldu. Umarım nice seneleri görür" dedi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise sanatın en basit anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ortaya çıkması olduğunu söyleyerek tiyastronun gerçek insanı sahneye koyduğunu belirtti. Demirtaş, "Dünya'nın en uzun ve prestijli festivalleri arasındaki yerini koruyan tiyatro festivalimiz, Adana'mızın kültür ve sanat şehri olmasında büyük rol oyanayan önemli kilometre taşlarından biridir" diye konuştu.
IŞIL KASAPOĞLU'NA 'YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ'
Konuşmaların ardından ünlü tiyatrocu Işıl Kasapoğlu'na 'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi. Güler Sabancı tarafından takdim edilen ödülün ardından, Shaman Dans Grubu tarafından gösteri gerçekleştirildi.
Yurt dışından 8 tiyatro, yurt içinden ise 7 devlet tiyatrosu, 2 şehir tiyatrosu ve 14 özel tiyatronun katılımıyla toplam 31 farklı oyuna ev sahipliği yapacak olan uluslararası festival, 30 Nisan'da sona erecek. Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana ve İstanbul’da seyirciyle buluşturan festival, 21’inci yılında 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırlamış; Türkiye’den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 406 oyun ve bine yakın temsil düzenlemiş olacak. Türkiye’nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali’nde sahnelenen oyunların 1 milyona yakın seyirciye ulaşması düşünülüyor.

FOTOĞRAFLI

21'inci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali perdelerini açtı21'inci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali perdelerini açtı21'inci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali perdelerini açtı21'inci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali perdelerini açtı

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