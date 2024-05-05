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Özgür Demirtaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler: Kıytırık bir ESKİ siyasetçisin

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.05.2024 22:51
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Spiker Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu için sarf ettiği sözler sonrası ekonomist Özgür Demirtaş, Aydın'a tepki göstermişti. İkili arasında yaşanan gerginlik bir süre devam etti. Sosyal medya hesabından karşılıklı atışan ikiliye eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek de dahil oldu. Buket Aydın'ı savunan Gökçek, 'Altı üstü kıytırık bir profesörsün haddini bileceksin' dedi. Ünlü ekonomist bu sözlerin üzerine Melih Gökçek'e sert sözler söyledi. İşte detaylar....

Özgür Demirtaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler: Kıytırık bir ESKİ siyasetçisin

Spiker Buket Aydın, 3 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili, "Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı." demişti.

Ekonomist Özgür Demirtaş, Buket Aydın'ın bu söylemine sert sözlerle yanıt vermişti. Demirtaş, "Altı üstü kıytırık bir spikersin.Sen kim oluyorsun da MİLYONLARCA insanın oyunu almış bir insana karşı böyle konuşuyorsun? Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın. Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın." diyerek Aydın'a tepki göstermişti.

MELİH GÖKÇEK'TEN DEMİRTAŞ'A YANIT!

Sosyal medyada başlayan tartışmaya eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı.

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Gökçek, Buket Aydın'ı savunarak ünlü ekonomiste sert çıktı. X hesabından paylaşan Melih Gökçek, "PEKİ SEN KİMSİN? ALTI ÜSTÜ VEYA ÜSTÜ ALTI KIYTIRIK BİR PROFÖSÖR… HADDİNİ BİLECEKSİN…" diyerek ortalığı kızıştırdı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Melih Gökçek' e sert sözler söyledi.

İşte Demirtaş'ın paylaşımı...

"Eski belediye başkanı olman falan beni ilgilendirmez. Üslubunu ve Ağzını topla:
Altı üstü kıytırık bir ESKİ siyasetçisin: Başka bir iş yapabilsen Twitterdan troll gibi yazmazsın."

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