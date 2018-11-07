HABER

22 Ağustos'ta kaybolan belediye işçisinin metruk binada cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Aydın'da 22 Ağustos tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Aydın Büyükşehir Belediyesi işçisi Murat T.'nin (48) metruk bir binada cesedi bulundu.

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Hasan Efendi Mahallesi 1904 Sokak'ta meydana geldi. Metruk bir binadan kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelip binayı kontrol eden polis, erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede, cesedin geçen 22 Ağustos'ta kaybolan Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Murat T.'ye ait olduğu belirlendi.

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Murat T.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)

Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!
Okulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattıOkulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattı
Hırsızlık şüphelisi, 'DNA'dan yakalandıHırsızlık şüphelisi, 'DNA'dan yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye işçisi Aydın Aydın Büyükşehir Belediyesi ceset

En Çok Okunan Haberler

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Meclisi karıştıran oylama! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi!

Meclisi karıştıran oylama! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattı

Okulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattı

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Bursa'da aksiyon filmlerini aratmayacak kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymayıp...

Bursa'da aksiyon filmlerini aratmayacak kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymayıp...

Kulakları kesilip, işkence edilen köpeğe sahip çıktı

Kulakları kesilip, işkence edilen köpeğe sahip çıktı

Köylüler intikam için kaplan öldürdü

Köylüler intikam için kaplan öldürdü

75 gündür kayıp olan belediye işçisinin cesedi bulundu! Olayın ardından yeni bir gizem çıktı

75 gündür kayıp olan belediye işçisinin cesedi bulundu! Olayın ardından yeni bir gizem çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.