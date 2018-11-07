22 Ağustos'ta kaybolan belediye işçisinin metruk binada cesedi bulundu

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Hasan Efendi Mahallesi 1904 Sokak'ta meydana geldi. Metruk bir binadan kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelip binayı kontrol eden polis, erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede, cesedin geçen 22 Ağustos'ta kaybolan Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Murat T.'ye ait olduğu belirlendi.
İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Murat T.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)
Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu
Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!
Abdulkadir Selvi: Erdoğan kimsenin gözünün yaşına bakmaz!
ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?
ABD'den Sergey Skripal hamlesi! Rusya'ya bir dizi yaptırım yolda
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu
Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum