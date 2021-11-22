22 Kasım Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı 15 günde bir gerçekleştiriliyor. En son 7 Kasım'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda bugün, gündeme ilişkin önemli kararlar alınacak. Toplantının ardından toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek ve toplantı 15.00'te başlayacak. Toplantıda vaka sayılarının, yüz yüze eğitimin değerlendirilmesi ve aşılama sürecindeki son durumun ele alınması bekleniyor. Asgari ücret zammına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda asgari ücret konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Asgari ücrette dar gelirlilerin yükünü hafifleteceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz faiz belasını milletimizin sırtından kaldıracağız. Faize milletimize ezdirmeyeceğiz. Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Faizi savunanlarla beraber olmam." ifadelerini kullanmıştı.



