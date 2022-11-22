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  4. 22 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango ile 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

22 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango ile 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

22.11.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 22 Kasım Salı akşamı itibariyle sorgulanmaya başladı. Süper Loto haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri oynanabiliyor. 22 Kasım Salı akşamı haftanın ilk Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Peki, 22 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

22 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango ile 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar 8 Kasım 2022 akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi gerçekleşti. Çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto çekilişi saat 21:30'da başladı.

İşte kazanan numaralar;
2 - 32 - 37 - 38 - 50 - 58

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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