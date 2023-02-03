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22 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 22 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20.01.2023 04:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik Kanunu'na göre belirlenmiş olan birçok kural vardır. Trafik kuralları sürücülerin, yayaların ve çevrenin daha güvenli bir şekilde devam ettirilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple trafik kurallarına uyulması gerekmektedir. Trafik kurallarına uyulmadığında ise kişilere gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu'na göre detaylı bir şekilde trafik kuralları belirtilmiştir. Bu cezalardan biri de 22 trafik cezasıdır. Peki, 22 trafik cezası nedir?

22 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 22 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Sürücüler tarafından sıklıkla araştırılan konulardan biri de trafik kurallarıdır. 22 trafik cezası, belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar ile ilgili olan başlıkta yer almaktadır. Karayolları Trafik Kanunu'na göre 22 trafik maddesinin ihlalinde idari para cezası verilmektedir. Trafik Kanunu'nda verilen bu cezanın kime uygulanacağı açık bir şekilde açıklanmıştır.

22 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu'nun 22 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmesi yasaktır.

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22 trafik cezası kimlere uygulanır?

22 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar ile ilgilidir. Karayolları Trafik Kanunu'na göre 22 trafik cezası yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine verilmektedir. 22 trafik kuralına uyulmadığında belirli bir idari para cezası verilmektedir.

22 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kuralına göre ödenecek ceza tutarı değişiklik gösterebilmektedir. Karayolları Trafik Kanunu'na göre 22 trafik cezasının tutarı 69.295 TL’dir. Ancak tebliğ tarihinden itibaren ceza tutarının 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 oranında bir indirim uygulanmaktadır. 22 trafik cezasının %25 indirimli tutarı ise 51.975,25 TL’dir.

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