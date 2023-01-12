23/3-c-2 trafik cezası nedir, tutarı nedir? 23/3-c-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kurallarına karşı gelen sürücülere birtakım yaptırımlar uygulanmaktadır. 23/3-c-2 trafik cezası da bu yaptırımlar arasında yer alır. Trafiğe çıkan her araç sahibinin tescilli araç plakasının okunur nitelikte olması zaruridir. Sürücülerin araç plakalarını okunamaz durumuna getirmeleri yasaktır. Bu durum ortaya çıktığında plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 günlük süre verilmektedir. Bu süre içerisinde araç plakalarını düzeltmeyen sürücülere 23/3-c-2 trafik cezası uygulanır.

23/3-c-2 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sürücülerinin tescilli araç belgelerini araçlarında bulundurması gerekir. Ayrıca tescilli araç plakaları da yönetmelikte açık bir şekilde belirtilen özelliklere uygun bir şekilde olmalıdır. Bu kuralı ihlal eden araç sahiplerine plakalarını yönetmeliğe uygun bir hâle getirmeleri için 7 günlük süre verilir. Bu süre içerisinde araç sahipleri plakalarını trafik kurallarına uygun bir şekle getirmezse 23/3-c-2 trafik cezası uygulanır. 23/3-c-2 trafik ceza maddesi ile ilgili bilgiler Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde yer almaktadır.

Sürücüler tescilli araç plakalarını trafik kurallarına uygun bir şekilde takmakla yükümlüdür. Araç plakası düzgün okunamayan araç sahiplerine ilk olarak23/3-c-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca ceza uygulanır ve haklarında işlem başlatılır. Sonrasında araç plakalarını okunur hâle getirmeleri için yasal olarak tanınan yedi günlük süre verilir. 23/3-c-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu verilen 7 günlük süre içerisinde sürücülerin araç plakalarını yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun bir hale getirmemeleridir.

23/3-c-2 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan sürücülerin hem kendilerinin hem de başkalarının can güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına uymaları gerekir. 23/3-c-2 trafik cezası bu kuralı hiçe sayan ve gereğini yapmayan araç sahiplerine uygulanır. Ayrıca bu cezayı alan araç sahiplerinin sürücü belgelerine 20 ceza puanı eklenmektedir. Bu cezadan ötürü araç sahibinin ehliyetine el konulmamaktadır.

23/3-c-2 trafik cezası tutarı nedir?

Araç sahiplerine tescilli plakalarını uygun duruma getirmeleri için 7 günlük izin süresi verilmektedir. Bu süre bittiğinde araç sahipleri hala plakalarını uygun duruma getirmemişse 23/3-c-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu gereğince yaptırım uygulanmaktadır. 23/3-c-2 trafik cezası tutarı güncel olarak 3.424 TL’dir. Sürücüler tescil plakalarını yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun hale getirene kadar trafikten men edilmektedir. Bu cezanın sürücülere bildirildiği tarihten itibaren 15 günlük ödeme süresi vardır. Bu süre içerisinde ödeme yapan sürücülere 23/3-c-2 trafik cezası tutarı üzerinden %25 indirim uygulanmaktadır.



