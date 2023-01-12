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23/4 trafik cezası nedir? 23/4 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

06.01.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm sürücülerin Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen kaidelere harfiyen uyması, tescilli araç belgelerini ve tescilli araç plakalarını araçlarının üzerinde bulundurması gerekir. Araç plakaları araçların adeta kimlik numarası gibidir. Herhangi bir kaza esnasında aracın plakasının araç üzerinde bulundurulması duruma daha hızlı müdahale edilmesini sağlamaktadır. Peki, 23/4 trafik cezası nedir, kimlere uygulanır?

23/4 trafik cezası nedir? 23/4 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan her aracın tescilli plakaya sahip olması gerekir. Araç plakası üzerinden hem araç sahibinin bilgilerine hem de aracın bilgilerine kolay bir şekilde erişim sağlanır. Plaka takılmamış araçların trafikte seyir hâlinde olması trafik kanunlarına göre yasal değildir. Trafikte plakasız araç kullanan sürücüler için birtakım yaptırımlar uygulanmaktadır. 23/4 trafik cezası da bu yaptırımlardan biridir. Tescilli araç plakasını bulundurmayan sürücülere yönetmelikte belirtilen miktarda para cezası uygulanmaktadır.

23/4 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sahibi olanların plakası olmadan araçlarını trafikte kullanmaları yasaktır. Bu kurala aykırı davranan sürücülere trafik polisi veya jandarma tarafından 23/4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince trafik cezai yaptırımı uygulanmaktadır. Bazı durumlarda araç sahipleri plakalarını yolda düşürebilmekte veya plakaları başkaları tarafından çalınabilmektedir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan sürücülerin en kısa sürece bu durumu bildirmeleri ve yeni plaka başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince her aracın tescilli araç belgesine ve tescilli araç plakasına sahip olma zorunluluğu bulunur. Plaka olmadan trafiğe çıkan bir araç trafik kurallarını ihlal etmiş sayılır. 23/4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu söz konusu tescilli araç plakasının araç üzerinde bulundurulmamasıdır. Tescilli aracı plakasız bir biçimde kullanmak trafik kanunu açısından suç sayılmaktadır.

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23/4 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan her aracın mutlaka tescilli plakası takılı olmalıdır. Plakasız trafiğe çıkmak Karayolları Trafik Yönetmeliğine aykırı bir durumdur. Bu kurala uyulmadığı takdirde 23/4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince sürücüye ceza işlemi uygulanır. 23/4 trafik cezası plakasız dolaşan tüm sürücülere uygulanmaktadır. Eğer bir ay içerisinde bu para cezası ödenmezse her ay cezaya %5 oranında faiz tatbik edilir. Ayrıca bu cezadan dolayı ehliyet belgesine 20 ceza puanı yazılmaktadır.

23/4 trafik cezası tutarı nedir?

Tüm araç sahiplerinin araçlarında tescilli plaka bulundurması zorunlu bir trafik kuralıdır. Bu kurala uymayan sürücüler 23/4 trafik cezası tutarı olan 6.890 TL’yi ödemekle yükümlüdür. Trafik cezasını ödemek için sürücülere 15 günlük süre tanınır. Bu süre dolmadan para cezasını ödediğiniz takdirde cezanın dörtte biri kadar indirim uygulanmaktadır. 15 gün içerisinde cezayı öderseniz 23/4 trafik cezası tutarı %25 indirimle birlikte 5.167,50 TL olur. Aracınıza uygun tescil plakası takılana kadar trafiğe çıkışınız yasalar gereği yasaklanmaktadır.


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