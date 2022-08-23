Süper Loto çekilişi her hafta salı günleri gerekleştiriliyor. Öte yandan Süper Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarını 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Peki 23 Ağustos Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu saat kaçta açıklanıyor? İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



