On Numara çekilişinin sonucu, 23 Eylül akşam saatleri itibarıyla merak konusu oldu. Peki 23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişi hangi günler? On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Öte yandan çekilişin geçmiş sonuçlarına ulaşmak için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresine tıklayabilirsiniz. Sağ üst köşede yer alan butondan, tarihi seçerek istediğiniz günün geçmiş sonuçlarına erişim sağlayabilirsiniz.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



