23 Nisan Boğa burcunda Güneş-Uranüs kavuşumu!

23 Nisan Salı günü Türkiye saatiyle 02:06’da Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum senede bir kez meydana gelir. Özgürleşme arzumuz, hayatımıza farklı bir yön verme isteğimiz ön plana çıkar. Bu istek mevcut düzene dur demek, bir nevi isyan etmek olarak da tanımlanabilir. Hayatınızda yolunda gitmeyen konular neler? Kimler sizin önünüzde engel oluyor? Kendi hayatınızı mı yaşıyorsunuz yoksa size sunulan, yaşanılması gereken hayatımı sürdürüyorsunuz? Bu sorulardan birine cevabınız evet artık bu düzen böyle gitmeyecektir. Güneş bizlere her zaman destek verir. Arkanızda görünmeyen bir güç olarak size yol gösterir. Tam da değişimlerin gezegeni Uranüs ile kavuştuğunda “sen bir hamle yap ben arkandayım der”. Bunu neden der çünkü değişmek belli bir yaştan ve düzenden sonra zordur. Hep ihtimaller kafanızı kurcalar. Ya düzenimi bozduğumda durum daha kötüye giderse diye düşünebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi bu bir olasılıktır. Şimdi böyle güzel bir değişim enerjisi varken neden harekete geçmeyelim? Bunlar da ilginizi çekebilir Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki... Burcunuzu okumadan güne başlamayın! Bakın sizi nasıl bir hafta bekliyor 19 Nisan Terazi burcunda dolunay!

Venüs’ün yönetimindeki Boğa burcunda bu kavuşumun yaşanması ilişki hayatınızda ve maddi konularınızda bu durumu bir nebze daha ön plana çıkartabilir. İlişkinizde artık bir şeyler ilerlemiyor ve sürekli aynı düzende mi ilerliyorsunuz. Fakat bitirmek de zor geliyor. Tercih yapamıyorsunuz. Bu kavuşumla artık değişimi başlatacaksınız. Çünkü ben mutlu olmak istiyorum ve hayat geçiyor diyeceksiniz. Bu durum evliliğinde de soru işaretleri yaşayanları harekete geçirecek. Özgürleşmek, kendini bulmak, mutlu olmak arzusu içten içe sizi zaten teşvik edecek. Uranüs’ün size cesaret verdiğini hissedeceksiniz. Yalnızsanız hiç aklınızda olmayan sürpriz biri aniden hayatınıza girebilir. Maddi olarak da mutsuz musunuz? İşinizdeki maaşınız yetmiyor veya daha fazlasını mı hak ediyorsunuz? Şimdi ya hakkınızı almak için eyleme geçiyorsunuz ya da o işi tamamen değiştiriyorsunuz. Risk almanın kötü bir şey olmadığını göreceksiniz. Uranüs biraz da beklenmedik şeyleri yaptırmayı sever. Yani insanlar sizden ne bekliyorsa artık onların beklentilerini karşılamak yerine tam tersini yapma vakti diyebiliriz. Çünkü Güneş-Uranüs kavuşumunda önemli olan sizin hangi yönde değişmek istediğiniz, etrafınızdakilerin değil.

Peki çok masum bir görünüm mü? Aslında geçen haftaki dolunay yazısından anlayacağınız üzere sakıncalı etkileri de olabilir. Toplumsal düzeyde isyanlara sebebiyet verebilir. Güneş’in verdiği özgüvenle otoriteye başkaldırılar olabilir. Yüksek enerji sebebiyle elektriksel, teknolojik sorunlar oluşabilir. Uzay ve uçaklarla ilgili haberler duyabiliriz. Dünyayı şok eden olaylar yaşanabilir kaldı ki bunu dolunay sonrası gerçekleşen saldırıda dünyaca hayretle izledik. Olumlu yönden bakarsak bilimsel keşiflerin, icatların artacağı bir dönemde olacağız. Gördüğünüz gibi bireysel olarak yapmamız gereken kendi çizdiğimiz yolda ilerlemek olmalıdır. İster buna isyan etmek deyin ister ben artık yoluma gitmek istiyorum deyin. Bu sefer sadece söylemekle kalmayıp harekete geçmeniz de gerekiyor. Özellikle sabit burçlar (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) bu değişim konusunda daha fazla zorlanabilir. Güneş-Uranüs kavuşumu yılda bir kez meydana gelir. Bir dahakini 26 Nisan 2020’de yaşayacağız. Bir sene daha mı aynı düzende devam edeceksiniz yoksa değişime başlama zamanı geldi mi diyeceksiniz karar sizlerin.

Bu görünüm her burcu hangi konuda daha fazla harekete geçirmeye teşvik edebilir aşağıda okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. Herkese değişim sürecinde bol şans, sizi mutlu eden ne ise karşınıza çıkması dileğiyle. KOÇ Güneş-Uranüs kavuşumu sizler için maddi anlamda özgürlük kazanmak isteyeceğiniz gelişmelerin karşınıza çıkabileceğini gösteriyor. Hayatınızda mevcut ekonomik koşullarınıza boyun eğmek yerine artık harekete geçmenin zamanının geldiğini görebilirsiniz. Yeni yatırımlar için cesurca kararlar alabilirsiniz. Beklemediğiniz şekilde geliriniz artabilir. Cesaretin temsilcisi olan bir burçsunuz aklınıza koyduğunuzda sizi hiçbir şey engelleyemez. BOĞA Güneş ve Uranüs kavuşumu sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Uranüs’ün gelişiyle zaten Boğa burçlarında değişim süreci başlamıştı. Fakat bazılarınız bu değişiklikleri nasıl yapmalı, sonucu kötü mü olur kararsızlıklar yaşamış olabilir. Şimdi arkanızda Güneş desteği var. Artık bu hayatın kendinizin olduğunu unutmadan sadece sizi mutlu edecek şekilde hayatınızı değiştirmeye başlayın. Fiziksel olarak da radikal değişikler yapabilirsiniz.

İKİZLER Sizleri bu kavuşum biraz daha zihinsel olarak etkileyecek. Kendinizi özgür bırakmalısınız ama bu özgürlüğü önce aklınızdakileri temizleyerek yapmalısınız. Bilinçaltınızdaki o hatıralarınız, siz bilmeden bile zaman zaman psikolojinizi düşürüyor. Gittikçe bu durum da sizi mutsuzlaştırıyor. Şimdi Güneş de arkanızdayken geçmişe takılmak yerine ben önüme bakıyorum demelisiniz. Göreceksiniz ki sizi aşağı çeken düşüncelerden kurtuldukça yüzünüz de artık gülecek. YENGEÇ Güneş’in Uranüs ile kavuşmasıyla beraber artık içinize kapanmak yerine dışa dönük olma vakti. Sosyalleştikçe, dostlarınızla vakit geçirdikçe onca süre neden her şeyi içinizde yaşamış ve hayattan soyutlamışsınız daha iyi anlayacaksınız. Bu görünümün size güzel getirisi ise aklınıza koyduğunuz değişimleri yaptığınızda ummadığınız şekilde de şanslı bir sürece gireceğinizi göstermesidir. Toplumdaki azınlıkların sesi olabilir, yardım kuruluşları için aktif çalışmalar yapabilirsiniz. ASLAN Güneş ve Uranüs kavuşumuyla birlikte geleceğiniz için harekete geçmenin zamanının geldiğini göreceksiniz. Sürekli aynı düzende yaşamak, ileriye dönük planlarınızı gerçekleştirememek bu kavuşumla beraber sizin de özgürce hayatınıza yöne verebilmenizi sağlayacaktır. Ayrıca kariyer hayatınızda da bu değişimi yapmak istiyorsanız tam da vaktidir. Kimsenin sizden beklemediği anda kariyerinizde farklı bir yola girebilirsiniz.

BAŞAK Bu kavuşumla beraber artık hayata pozitif açıdan bakmayı görmeniz gerekiyor. Aslında sizlerin değiştirmesi gereken tek şey olumsuz düşüncelerden kurtulmak olmalıdır. Sürekli ince ayrıntılara takılarak mutsuz olduğunuzu görebilirsiniz. Biraz hayatı oluruna bırakın ve Uranüs’ün de sizi değiştirmesine, daha olumlu bir yapıya dönüştürmesine izin verin. Göreceksiniz ki düşünce yapınızı değiştirdikçe beklediğinizden daha güzel şeyler yaşayacaksınız. Ayrıca akademik hayatınızda ve yurt dışı işlerinizde büyük değişimler yaşayabilirsiniz. TERAZİ Sizler için maddi olarak değişim dönüşüm süreci başlıyor olacak. Bu özellikle borçlarınızla ve kredilerinizle ilgili bir değişim süreci olabilir. Uzun süredir yakanızı bırakmayan borçlar, elinize para geçmesiyle beraber erimeye başlayabilir. Radikal kararlar alıp bunları eyleme döktüğünüzde maddi olarak yükseğe çıkabilirsiniz. Örneğin bu ani bir kararla iş değiştirmek olabilir. Ayrıca miras konusu da bir anda hayatınızda belirebilir. Bazı Terazi burçları için ameliyat kararları alınabilir. Güneş’in size destek olacağını bilmeniz gereklidir.

AKREP Bu kavuşumla beraber evlilik ve ilişki hayatınızda köklü değişimlerin başladığını hissedebilirsiniz. Size yük olan bir partneriniz varsa artık arkanızda bırakmanın vaktinin geldiğini görebilirsiniz. Sizi sıkan, kısıtlayan bir ilişkiniz varsa artık tahammül etmek istemediğinizi fark edebilirsiniz. Ayrıca yalnızlar ve ilişkisi olanlar için de güzel gelişmeler olabilir. Yeni sürpriz bir ilişkinin başlangıcı yaklaşıyor olabilir. Öte yandan bazı Akrep burçları kendilerini bir anda evlenirken bulabilirler. YAY Hayatınızda bazı değişimlerin vaktinin geldiğini hissedebilirsiniz. Bu özellikle çalışma hayatınızda kendini gösterebilir. Aklınızda planladığınız yapamadığınız değişiklikleri eyleme dökebilirsiniz. Belki de bazılarınız için eyleme dökmeye gerek kalmadan sürpriz bir haberle terfi aldıklarını öğrenebilirler. Ayrıca sağlık sorunları olanlar için de Güneş güç vermeye devam edecektir. İyileşmenizin zor olduğunuzu düşündüğünüz anda tam tersi her şeyin iyiye gittiğini görebilirsiniz. Psikolojik olarak da aydınlanma yaşayacağınız bir dönemden geçeceksiniz.

OĞLAK Aşk hayatınızda değişimin ilk belirtilerini hissedebilirsiniz. Eğer yalnızsanız bunun belki de sebebinin aşka tam anlamıyla odaklanamadığınızdan olduğunu fark edebilirsiniz. Biraz daha karşı tarafa açık olduğunuzda sürpriz aşklar yaşayabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Aşık olmam, kimseyi istemiyorum diyenler bile aşka kapılıp gidebilir. Öte yandan partneriyle ilişkisinde radikal kararlar almak isteyenler için de bu görünüm harekete geçmeleri için destek olacaktır. Çocuğunuzla ilgili de sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatınızı hangi yönde değiştirmek isterseniz isteyin şans sizinle olacaktır. Tek yapmanız gereken hep yaptıklarınızı yapmamak olmalıdır. KOVA Aile hayatınızda köklü değişikliklerin başlangıcı olabilir. Belki de bazılarınızın evlilik veya eğitim sebebiyle ailelerinin yanından ayrılmaları gerekebilir. Aileye sürpriz bir birey katılabilir. Evinizi değiştirmek istiyorsanız aniden önünüze çıkan bir fırsatla bir anda kendinizi taşınırken bulabilirsiniz. Değişim ve dönüşümü en iyi bilen burçlardan birisiniz. Bu kavuşum aslında hayatınıza bir yön vermek için size destek olacaktır.