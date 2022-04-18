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  4. 23 Nisan şiirleri sözleri! İlkokul, okul öncesi kısa uzun 2-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! (2022)

23 Nisan şiirleri sözleri! İlkokul, okul öncesi kısa uzun 2-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! (2022)

18.04.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan şiirleri sözleri! İlkokul, okul öncesi kısa uzun 2-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir köşesinde tüm coşkusuyla kutlanacak. Bu anlamlı gün için okullarda da hazırlıklar başladı. İlkokul ve okul öncesi öğrenciler 23 Nisan şiirleri ve sözlerini araştırıyor. Kısa uzun 2-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirlerine haberimizden ulaşabilir ve 23 Nisan şiirlerini kullanabilirsiniz.

23 Nisan şiirleri sözleri! İlkokul, okul öncesi kısa uzun 2-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! (2022)

23 Nisan şiirleri sözleri! İlkokul, okul öncesi kısa uzun 23 Nisan şiirleri öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı için etkinlikler hazırlıyor. Bu etkinlikler arasında birbirinden güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirleri de sorgulanmaya başlandı. Sizler için derlediğimiz haberimizden 23 Nisan şiirlerine ulaşabilir ve bu anlamlı şiirleri okul etkinliklerinde kullanabilirsiniz.

23 NİSAN ŞİİRLERİ SÖZLERİ!

23 NİSAN
Sevinçliyiz hepimiz,
Taştı bugün neşemiz.
Eğleniriz, güleriz,
Geldi 23 Nisan.
Süsleriz biz her yanı,
Geldi çocuk bayramı.
Atatürk'ün armağanı,
Yaşa 23 Nisan.
HAKKI ERCAN

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23 NİSAN
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI

23 NİSAN
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.
R.Gökalp ARKIN

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23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT

23 NİSAN
Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:
Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.
Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için
Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.
Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.
Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.
Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

23-nisan-siirleri3,

Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.
Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.
Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.
Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.
Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.
(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

Ey gün yüzlü çocuklar!
( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")
Hayatta durak yoktur;daima ileri!
Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.
(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)
Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.
Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.
Uluğ TURANLIOĞLU

23 NİSAN

Nasıl sevinmez insan?

Bugün 23 NİSAN.

Bak süslenmiş dört bir yan,

Yaşasın 23 Nisan

Millet Meclisi kurduk,

Düşmanı yurttan kovduk.

Hürriyete kavuştuk;

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Yaşasın 23 Nisan.

Egemenlik ulusun,

Sen bir Türk oğlusun.

Yurdumuzu korursun,

Yaşasın 23 Nisan.

Bugün gençlik günüdür.

Türklerin düğünüdür.

Milletimin ünüdür.

Yaşasın 23 Nisan.

Sami TUNCA

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23 NİSAN KOKUSU

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hâli var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Lâtif SARIYÜCE

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