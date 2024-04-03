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  4. 24 gün önce annesini kaybetmişti! Zafer Algöz'ün babası hayatını kaybetti

24 gün önce annesini kaybetmişti! Zafer Algöz'ün babası hayatını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 08:48
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Usta oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla iki büyük acı yaşadı. Geçtiğimiz günlerde annesi Güner Algöz'ü toprağa veren Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi ''65 yıllık aşıklar cennette buluştular'' sözleriyle duyurdu.

24 gün önce annesini kaybetmişti! Zafer Algöz'ün babası hayatını kaybetti

Erşan Kuneri, Muhteşem İkili, Tutunamayanlar, Karakomik Filmler, Börü, İntikam, Ali Baba ve 7 Cüceler, Yahşi Batı, Beni Böyle Sev, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla iki büyük acı yaşadı.

Zafer Algöz'ün, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan annesi Güner Algöz geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

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83 yaşında hayata veda eden annesinin acı haberini sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla duyuran Algöz, ''Ailemizin ulu çınarı ,Sevgili Annemiz Güner Algöz'ü kaybettik… Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun'' mesajını yazmıştı.

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ANNESİNDEN 24 GÜN SONRA...

Anne acısıyla sarsılan Zafer Algöz bu kez de babası Cevdet Algöz'ün vefatıyla sarsıldı.

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Annesinin vefatından günler sonra babasını da kaybeden ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medyadan yaptığı ''Başımız sağ olsun… Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik…'' paylaşımıyla duyurdu.

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