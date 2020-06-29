Hamilelikte 24. Hafta : 24 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim ben artık 24 haftalık oldum. 24 haftalık gebelik kaç aylık olur diye merak ediyorsan ben şu an tam 6 aylığım. Bu hamileliğinin 2. trimester’ının son ayı demek oluyor. Hiç tahmin ediyor muydun bu kadar hızlı büyüyebileceğimi? 24 hafta nasıl geçti hiç anlamadın bile değil mi? Artık karnına attığım tekmeleri hissediyorsun. Bir an önce senin yanına gelebilmek için sana türlü türlü numaralar yapıyorum içeriden. Bacaklarım ve kollarım hiç durmuyor haklısın. Sesini duydukça nasıl durdurabilirim kendimi burada! Seni artık gayet iyi duyabiliyorum ve senin sesini diğer seslerden ayırt edebiliyorum. Dışarıdaki sesleri de oldukça hassas bir şekilde algılayabiliyorum. Gebelikte Bebeğinizin 24. Hafta Gelişimi Bu hafta oldukça hızlı şekilde kilo alıyorum. Gitgide şişmanlıyor olsam bile hala ufağım. Ancak artık bir fasulye kadar ufak olmadığım için tam anlamıyla bir bebek oldum ben. Saçlarım, kirpiklerim ve hatta kaşlarım bile var. Uyku düzenim gelişti artık belli saatlerde uyuyor ve uyanıyorum. Tüylerimde pigment bulunmadığı için henüz sarışın mı esmer mi olduğum belli değil. 9 ay 10 günlük süreci dolduramasam ve bu hafta doğsam bile yoğun bakımda hayatta kalma şansım %50'den daha fazla. Hayatta kalabilecek olmamın sebebi ciğerlerimdeki hava yolu keselerimin şu anda neredeyse gelişmiş olması. Ancak tabii ki şu an ikimiz de çok önemli bir eşikteyiz bu yüzden daha dikkatli olmalıyız. Bu kadar yol aldık, ikimiz de çok çabaladık sonunu da birlikte getireceğiz değil mi anneciğim?

24 Haftalık Bebek Hareketleri Ben bu sıralar sürekli hıçkırıyorum, hıçkırıklarımı karnında hissediyorsundur eminim. Bana söylediğin şarkılar, anlattığın masallar ne kadar güzel. Söylediğin her şeyi can kulağıyla dinliyorum ve aslında sana cevabımı da tekmelerim ya da yumruklarım aracılığıyla veriyorum. Bu hafta düz mü yoksa baş aşağı mı durduğumun farkına varmaya başladım, bu durumum iç kulağımın artık gelişmiş olmasından dolayı olduğunu söyledi doktor. 24 haftalık gebelikte tekmeleme konusunda iyice uzmanlaştım! Bu hafta senin karnını sürekli tekmeliyorum ancak bazı zamanlarda daha sakin ve hareketsiz kalmayı istiyorum. Böyle zamanlarda eminim ki kendine soruyorsundur “neden hareketleri azaldı, çılgın tekmelerini savurmuyor” diye, endişe etmene gerek yok sadece kimi zaman herkes gibi benim de enerjim yerinde olmayabiliyor, hareket etmeyi canım istemiyor bazen de senin davranışların belirliyor hareketlerimi. Sen daha hareketsiz olduğunda ben seni canlandırmak için seni durmaksızın tekmeliyorum ya da içeride dans ediyorum. Ben hareketsiz olduğumda ise bil ki senin canlı ve hareketli halin sanki beni sallıyormuşsun gibi bir etki yaratıyordur üzerimde. Öyle olunca da benim uykum geliyor ve hemen uyuyorum.

Bir de sanırım sen yemek yediğinde bende de hareketler başlıyor. 28. haftaya kadar böyle hareketli ve canlı olmaya devam edeceğim. Bir süre daha bu küçük boksörün tekmelerine dayanman gerekecek yani. Sana küçük bir tüyo vereyim, artık iyice büyüdüğüm ve kollarımla bacaklarım geliştiği için çok güçlü bir bebek oldum, bu yüzden tekmelerim biraz sertleşmiş olabilir canını yakabilirim istemeden, kasıkların ve kaburgalarında ağrı hissedersen hemen pozisyonunu değiştir böylece dikkatim dağılır ve sakinleşirim. Hamileliğin 24. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü 24. haftalık olmamla beraber kilo artış hızım giderek artıyor. 24 haftalık gebelikte bebeğin boyu 32 cm civarında olmalıymış, benim boyum da olması gerektiği kadar, ne güzel! 24 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ise yaklaşık 550- 675 gram civarında olmalıymış. Kilom ve boyum bana büyüdüğümü söylese de daha yeteri kadar büyümedim biliyorum. Haftada en az 180 gram alıyorum. Doğana kadar da en az 2-3 kilo daha almam gerekli. Zaten sen beni böyle güzel beslemeye devam edersen doğum yaptığında çok şişman bir bebekle karşılaşabilirsin benden söylemesi! Ama yine de çok sevimli bir bebek olacağım kesin.

24 Haftalık Gebelik Görüntüsü Ben hala anatomik olarak büyümeye devam ediyorum, gelişimim daha tamamlanmadı. Görüşüm artık daha netleşti ve opak bir hal aldı. 24. haftada artık akciğerlerim nefes alış verişi için yeterli gelişimi sağladı. Benim büyümemle birlikte amniyotik sıvı miktarı da arttı. Ciğerlerim bu amniyotik sıvıyı alıyor ve nefes alış verişleriyle dışarı atıyor. 24. haftada benim rahim dışında solumam için gerekli olan “surfaktan” yani “yüzey aktif madde” denilen sıvı oluşmaya başladı. Surfaktan maddesinin görevi ise şu; Akciğerler bir ağaç gibi uzanır ve her iki tarafında da küçük parçalara ayrılan bir ana gövde vardır. Bu küçük parçalar havanın içeri girmesine ve akciğerlerimden daha kolay çıkmasına yarayan bu surfaktan maddesini üretir. Surfaktan bir yağlayıcı görevi görür, yani akciğerlerimin yüzey gerilimini düşürür. Böylece akciğerlerimdeki gelişmeyle birlikte yağ dokusu da oluşmaya başlar. Bu hafta tat almayı sağlayan duyum oluşmaya başladı. Aynı zamanda ter bezlerim de oluştu. Ağız ve dudak çevremdeki sinirler hassas hale geldi. Benim neredeyse tamamiyle bir bebek halini aldığımı görüyorsun değil mi? Tutma, kavrama gibi yeteneklerim de gelişmeye başlıyor. Beynim de hızla gelişmeye devam ediyor.

Gebeliğin 24. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Karnın bu haftayla birlikte artık oldukça büyük görünüyor. Ortalama 3-5 cm arasında ölçülüyor. 24 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı diye doktora sormuştun bu dönemde senden beklenen miktar 6-7 kilo kadar alman. Sen şu an alman gereken miktarı aldın, bu yüzden bundan sonrası için dikkat etmelisin. Bu hafta dolaşım sisteminin hormonlardan etkilenmesi yüzünden burun tıkanıklığı ve burun kanamasından muzdarip olabilirsin. Bu durum burnundaki mukusun şişmesinden dolayı yaşanır. Göğüslerin de artık bana süt vermeye hazır. Senin şifalı sütünden içmek için sabırsızlanıyorum! Henüz erken olmasına rağmen göğüs uçlarından sulu ve sarımsı damlacıklar geldiğini fark etmişsindir. İşte bu gelen ilk süte “ağız sütü” deniyor. Bu ilk süt enfeksiyonlarla savaşan pek çok antikor içerir. Ben doğduktan sonra da ilk birkaç gün beni bu ağız sütüyle beslemelisin ki beni hastalıklardan koruyan bir kalkan oluştursun. 24. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu dönemlerde zaten mevcut olan vajinal akıntıların hala devam ediyor. Kokusuz ya da hafif kokulu ama az miktarda ve beyaz renkte bir vajinal akıntın olabilir. Bu durum normal kabul ediliyor ancak eğer akıntın sarıya ya da yeşile döndüyse ve kötü kokulu ise bununla birlikte vulvanda tahriş, kaşıntı, hafif ağrı ve kızarıklık varsa bu bir vajinal enfeksiyonun habercisi olabilir. Bu durumu doktorla mutlaka görüşmelisin.

Gebelikte Akıntı İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler: Gebelikte Akıntı Neden Olur? Benim büyümemle birlikte plesenta da büyür ve amniyotik sıvı miktarında artış olur. Aynı zamanda rahmin de genişler ve ağırlaşır. Bu yüzden rahmin idrar torbana baskı yapar. İdrar yolu enfeksiyonları da sık yaşandığı için, kimi zaman hafif idrar kaçırmaların da olabilir, hatta bunun idrar olduğuna emin olamazsın ve amniyotik sıvının sızdığından kuşkulanırsın. Bu çok normaldir çünkü ikisini ayırt etmek zordur. 24 haftalık gebelikte sık idrara çıkma durumu yaşaman normal kabul ediliyor ancak bununla birlikte ağrı ve yanma gibi şikayetlerin olursa idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığın düşünülebilir. Yaşadığın bu semptomları ve kafandaki soruları doktorla görüşerek çözebilirsin. İkimizin sağlığı için tüm şikayetlerini önemsemeli ve doktora mutlaka sormalısın. İdrar Yolu Enfeksiyonu İle Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi 24. hafta gebelik şikayetlerinin başında ağrılar geliyor. 2. trimester’in sonunda olduğun ve vücudun giderek ağırlaştığı için kalça ve karın bölgende ağrı olabilir. Ayrıca sırt ve bel ağrıları da yaşayabilirsin bunun sebebi ekstra dengenin yanı sıra ağırlık merkezini değiştiren ve abdominal kasları zayıflatabilen uterusun büyümesidir.

Bu hafta eğer çok ayakta durursan ayaklarında ve bacaklarında da ağrı oluşabilir ve ayakların şişebilir. Bu yüzden çok fazla ayakta kalmamaya özen göster. Ağrıların için egzersizler iyi gelecektir. İlk 3 ayı atlattıktan sonra doktorun önerisiyle başladığın egzersizlere devam edebilirsin. Hamilelik yogası ya da pilates yapmaya ne dersin! Hem eğer fazla kilo aldıysan bu egzersizler sayesinde kilolarından da kurtulabilirsin. Daha Sağlıklı Bir Gebelik İçin Olmazsa Olmaz: Gebelik Sürecinde Yapılması Gereken Egzersizler Ayrıca kegel egzersizleri yapman da doğumda sana çok yarar sağlar. Kegel egzersizleri, pelvik kaslarını güçlendirerek rahat bir doğum yaşaman için gerçekten etkilidir. Doktorun söylediğine göre bu egzersizi yaparken sanki idrarını tutuyormuşsun gibi pelvik kaslarını kasıp bırakman gerekiyor. Çok kolay bir egzersiz, hem de istediğin yerde yapabilirsin, istersen yere uzanarak istersen oturarak istersen de ayakta yapabilirsin. Hadi birlikte yapalım! uterusuna baskı yapma görevi bende, sen de pelvik bölgeni kas ve bırak işte bu kadar!

Yetersiz bir rahim ağzı, rahim ağzının ağrısız bir şekilde açılmasını sağlar. Ama bu hafta aralığında ağrılı bir açılma yaşanabilir. 24 haftalık gebelikte rahim açılması prematüre doğumla sonuçlanabilir. Bu durumu annenin anlaması zormuş doktor muayenelerinde fark edilebiliyormuş çok dikkat etmelisin anneciğim. Gebeliğin 24. Haftasında Beslenme Bu zamana kadar, beslenmen gerektiği şekilde beslendin ve sana verilen diyete uydun. Bundan sonra da buna dikkat etmen gerekiyor. Kızartmadan uzak durmalısın. Buharda ve ızgarada pişen yiyecekleri tercih etmelisin. Dondurulmuş hazır gıdalar sana yasak, ayrıca şeker ve yağ miktarı yüksek yiyecekleri de yememelisin, bunun yerine mevsiminde meyve ve sebze tüketmelisin. Ayrıca balık da hem omega hem de folik asit açısından zengin olduğu için çok faydalıdır. Gebelikte Folik Asit Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler İçin: Gebelikte Folik Asit Kullanımı Vitamin ve mineral bakımından zengin besinler tüketmek, sağlıklı bir gebelik geçirmeni sağlar. Doktorun sana verdiği diyete uymaya devam edersen ve zararlı, gereksiz kalori veren besinlerden uzak durursan hem ikimizin sağlığını tehlikeye atmamış olursun hem de orantılı şekilde ve gerektiği kadar kilo alırsın. Tabi benim de sağlıklı bir kiloyla dünyaya gelmemi sağlamış olursun.

Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 24. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Artık son aylara yaklaştığın için kendine iyi bakman ve yorulmaman gerekiyor. Bu haftada sık karşılaşılan tansiyon problemine dikkat etmelisin. Doktor kontrollerinden birinde tansiyon değerlerin eğer 140/90 mm hg ve üzerindeyse ve 4 saat içerisinde yapılan 2 ölçümde de bu değerde çıkarsa, bu durum hipertansiyon olduğu anlamına gelir. İdrarda albümin çıkması, el ve ayaklarda ödem oluşması bazı durumlarda ise görmede bozukluk, şiddetli karın ağrısı ve baş ağrısı gibi şikayetler, gebelikte hipertansiyonun belirtileridir. Eğer bu şikayetleri yaşıyorsan hemen doktora danışmalısın anneciğim. Bu dönemde midende ekşime ve yanma olabilir. Bu şikayetlerin azalması için az az ve sık sık yemek gerekiyor. Ayrıca gece yatarken bir şeyler atıştırmak da sakıncalı, hem midende rahatsızlığa hem de uykusuzluğa sebep olabilir. Bu hafta iştahın yerinde biliyorum ama gece yemelerini bırakmalısın. Mide Ekşimesi ile Alakalı Daha Detaylı Bilgilere İhtiyacınız Olabilir: Gebelikte Mide Ekşimesi Neden Olur? Nasıl Geçer?

Doktorun söylediği bazı aşıları olman gerekiyor unutma! Bu aşıların başında belli aralıklarla yapılan tetanoz aşısı gelir. Bu dönemde sık karşılaşılan kansızlık (anemi) riskine karşı da dikkatli olmalısın. Düşük riskine karşı biraz daha dikkatli davranmalısın. 24. Hafta Gebelikte Şeker Testi Doktor bu hafta gebelik diyabeti riski altında olup olmadığına bakmak için sana şeker yüklemesi yapacak. Bu test vücudunun şekeri nasıl işlediğini görmek için yapılıyor, hem ikimizin sağlığı söz konusu hem de gebeliğinin sorunsuz ilerleyebilmesi için şart. Doktorlar da o yüzden bu konuda oldukça hassaslar. Şeker Yüklemesi İle Alakalı Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?: Şeker Yüklemesi Hakkında Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar Bu işlem için biraz gerginsin biliyorum, genelde tüm anneler bu testi yaptırmaktan pek hoşlanmıyorlar. Şeker yüklemesi şu şekilde yapılıyor; doktor sana 50 gram glikoz içiriyor. 1 saat sonra kanındaki glikoz seviyesine bakıyor. Eğer bu aşamada glikoz düzeyin 140 mg/dl altındaysa gebelik şekeri sende yok demektir. Ancak bu değer yüksek çıkarsa 3 saat boyunca bu teste devam ediliyor. Çıkan sonuca göre de sende şeker olup olmadığı tespit edilmiş oluyor. Ama korkma gebe kadınların sadece %5’inde gebelik şekeri çıkabiliyor, risk oldukça düşük yani. Umalım da ilk yüklemeden sonra glikoz düzeyin düşük çıksın anneciğim.