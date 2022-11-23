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24 Kasım'da ne oldu? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi

23.11.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi merak ediliyor. Bu özel günün kutlanmasına az bir zaman kaldı. Öğretmenler Günü özelinde merak edilenler arama motorlarında sorgulanıyor. 24 Kasım'da ne olduğu ve neden Öğretmenler Günü olarak kutlandığı da sorgulananlar arasında. Peki, 24 Kasım'da ne oldu? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi...

24 Kasım'da ne oldu? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne az bir zaman kaldı. Öğretmenler Günü kutlamaları ve etkinlikleri düzenlenerek şiirler, yazılar okunuyor ve birçok öğrenci öğretmenine hediye alarak bugünü anlamlandırıyor. Peki, Öğretmenler Günü nasıl çıktı? Öğretmenler Günü'nde ne oldu? İşte yanıtı...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

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Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

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Öğretmenler Günü 24 kasım öğretmenler günü

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