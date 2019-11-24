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24 Kasım Öğretmenler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 13:10 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te tören yapıldı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Bursa'da etkinlikler, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde devam eden kutlamalarda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenleri, ülkenin isimsiz kahramanları olarak nitelendiren Dülger, "Öğretmen olmak, mesleğinin belirlemiş olduğu görevlerin ötesine geçip hissederek, yaşayarak, kendisini adayarak, öğrencisiyle bütünleşerek var olmaktır. Öğretmen, kutsal bir davanın neferidir. Mesleğinin sınırlarını aşan, sevginin dilini, mizahın gücünü, şefkatin dokunuşunu işine katan, aziz vatanın evlatlarını aydınlık bir istikbale hazırlayandır. Öğretmenlik bizim için bir yaşam biçimidir." diye konuştu.

Tören, adaylığı sona eren öğretmenlerin yemin töreninin ardından Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo ile sona erdi.

- Eskişehir

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde devam eden programda, müzik öğretmenlerinden oluşan koro, Öğretmen Marşı ve türküler seslendirdi. Etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, öğretmenler arası anı yarışmasında dereceye girenlere hediyeler verildi.

Vali Yardımcısı Alper Balcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile diğer ilgililerin katıldığı tören, emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesiyle tamamlandı.

- Balıkesir

Balıkesir'de, Atatürk Anıtı'ndaki tören İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı.

Vali Ersin Yazıcı, Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değinerek, tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız da öğretmenlerin bir gün değil, yılın her günü hatırlanması gerektiğini belirtti.

Emekli öğretmen Sami Atalay ise öğretmenlerin herkes için ışık kaynağı olduğuna işaret ederek, "Öğretmenlik kavramının sadece ders anlatmaktan ibaret olmadığını, bunun yanında güzel ahlak, erdem, sabır ve özveri gibi kavramları da içine aldığını hepimiz biliriz." ifadelerini kullandı.

Albay Tayyar-Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Geçmişten Geleceğe Öğretmen" gösterisiyle sona eren etkinliğe, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.

- Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kutlamaların ikinci bölümü, yarın Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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