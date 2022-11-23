24 Kasım Öğretmenler Günü anlam ve önemi nedir? Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanıyor?

Öğretmenler Günü, 24 Kasım’da kutlanan ve oldukça önemli bir gün olarak biliniyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen olmasından sonra her sene 24 Kasım’da kutlanan bu anlamlı günün tarihi ve anlamı merak ediliyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün anlam ve önemine dair tüm detaylar...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle okullar ve diğer eğitim kurumları normal düzeninde faaliyet göstermeye devam edecek. 24 Kasım'da okullar veya resim kurumlar tatil yapmayacak.



