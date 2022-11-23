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24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi

23.11.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım Öğretmenler Günü yarın kutlanacak. Çok sayıda vatandaş, bu anlamlı güne kısa bir süre kala "24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, ilk kez ne zaman kutlandı?" gibi soru ve konu başlıklarını arama motorlarında araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi...

24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" demiştir. 24 Kasım Öğretmenler Günü ise Atatürk Yılı ilan edilen 1981 senesinde başlatılmıştır. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi...

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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

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Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

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