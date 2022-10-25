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25 Ekim 2022 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o günü işaret etti: Yaz geri geliyor!

25.10.2022 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları haftanın ikinci gününde dışarı çıkacak olan vatandaşlar ile işe gitmek için yola çıkacak kişiler tarafından yakından takip ediliyor. 25 Ekim Salı günü için yapılan açıklamada hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı aktarılırken, sıcaklıkların Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Ekim 202 hava durumu tahminleri..

25 Ekim 2022 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o günü işaret etti: Yaz geri geliyor!

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri ülke genelinde geçen hafta düşen sıcaklıkların ardından yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada bilhassa çarşamba günü sıcaklıklarının İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 28 dereceyi bulacağı aktarıldı. Peki, 25 Ekim 2022 hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? İşte, 25 Ekim 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri...

25 EKİM HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BİLECİK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HAKKARİ °C, 18°C
Az bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 15°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

5 GÜNLÜK TAHMİN (HARİTALI)

Hava durumu

Hava durumu

Hava durumu

Hava durumu

5

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