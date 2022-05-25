25 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgula

Her hafta düzenli olarak çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları merak konusu oldu. Çekilişin başlangıç saati 20.00'dır. Peki 25 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu başta olmak üzere diğer çekilişlerin sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden öğrenebilirsiniz.

22 Mayıs akşamında gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonucu: 1-12-16-22-24-1

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



